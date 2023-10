Říha po Porubě: Kluci odmakali 65 minut nadoraz, zaslouženě jsme vyrovnali

Nevzdali to, hráli až do posledních vteřin. Odměnou jim bylo vyrovnání, na které by si v závěru tipl jen nejvěrnější fanda. Úsilí si cenil i lodivod střídačky hokejových Beranů Miloš Říha, který po zápase s Porubou v Kravařích nakonec hodnotil prohru 2:3 po samostatných nájezdech.

Miloš Říha. | Foto: Se souhlasem Libora Kožíka.