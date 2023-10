Konečně chtěl uspět za tři body, poprvé od zápasu s Třebíčí naplno bodovat. Se svými svěřenci k tomu měl velmi blízko, vždyť v časech 58:00 a 59:56 shodně vedli o gól. Hokejovým Beranům nakonec slibný náskok proti Přerovu nebyl nic platný, ve 12. kole Chance ligy padli 3:4 po prodloužení. „Určité situace jsme měli zvládnout lépe, závěr bychom si měli uhrát,“ uznal lodivod lavičky ševců Miloš Říha.

Od 24. minuty museli dotahovat. Nejnižší možná ztráta trvala jen šest minut, kdy se premiérově v sezoně trefil Pospíšil. Ke konci druhé sirény se prosadil také Salmio, finský útočník zaznamenal pátý bod, rovněž tento borec pálil poprvé.

Pak už přišel hektický závěr. Ševci šli v závěru utkání do čtyř, osm vteřin před vypršením trestu Werbika hosté srovnali. Domácí skórovali za necelou tři čtvrtě minutu, znovu vedli. V čase 59:57 ovšem podruhé v krátkém sledu inkasovali. V prodloužení poté přišli i o druhý bod.

OBRAZEM: Berani přišli proti Přerovu o výhru v čase 59:57. Získali jen bod

„Zápas jsme museli otáčet, soupeř byl urputný, kvůli čemuž to bylo těžké. Bohužel jsme nedali pojišťovací gól na 3:1, šance na to ve třetí třetině byly. Přerov se naopak kromě příležitosti na začátku třetí třetiny a přesilovky k nám už extra nedostal. Byla tam spousta puků, které se daly udržet u mantinelu, byl by konec zápasu,“ posteskl si Říha. „Zasloužili jsme si však tři body.“

Berani z posledních čtyřech utkání Chance ligy potřetí prohráli, podruhé padli po základní hrací době. „Spokojeni s tím samozřejmě nejsme. Záleží však i na úhlu pohledu, z devíti zápasů jsme nebodovali v jediném,“ poukázal 41letý kouč na uplynulá střetnutí.

Výsledky ševců jsou v letošní sezoně jak na houpačce. Po úvodních třech prohrách dosáhli na pět vítězství v řadě, následně přišly zmíněné porážky. Vše začalo v derby ve Vsetíně, kde prohráli 2:4.

„Na Lapači jsme určitě nebyli horší, s Liťákem jsme byli lepší. V Chrudimi jsme měli daleko více šancí než domácí. Nehrajeme nám to teď do karet. Nerozhoduje však to, kdo má víc střeleckých příležitostí, kdo má více ze hry nebo častěji kotouč. V rozhodujících momentech nám chybí kus štěstí,“ mrzí Miloše Říhu.

Proti Zubrům popáté v dresu Beranů naskočil Mikko Salmio, jenž upravil bilanci na 1+4. Jaká bude jeho další budoucnost?

„Je to cizinec, máte nějaká očekávání. Měl však dobré zápasy. Budeme to řešit,“ neodhalil více Říha.

