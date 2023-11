Těžký zápas s více než šťastným koncem zažili zlínští hokejisté. Proti pražské Slavii se polovinu utkání herně trápili, dvakrát navíc museli otáčet. I díky proslovu kapitána Bedřicha Köhlera za stavu 0:2 se však dočkali vítězství 4:3. „Na střídačce vystoupil, určitě nám to pomohlo,“ ocenil přístup nejstaršího hráče kabiny Beranů hlavní kouč týmu Miloš Říha.

Radost Beranů po čtvrtém gólu do sítě Slavie Praha. | Video: Deník/Radek Štohl

Solidních pět šest minut, pak propad. Zlínští inkasovali z první vážnější akce hostů, od osmé minuty začalo jejich trápení. „Měli jsme výborný vstup do zápasu, chyběl tomu gól. Pak jsme udělali chybičku a úplně nepochopitelně se nám to začalo bortit. Takových zápasů jsme už letos viděli dost,“ láteřil Říha.

Vskutku, ševci přestali hrát, na jejich adresu se ozýval pískot. Vše vyvrcholilo ve druhé části, kdy těsně před polovinou střetnutí inkasovali druhý gól. V té době by si na obrat domácího týmu vsadil málokdo. Důležité snížení po krásné kombinační akci však favorita vrátilo do hry. „Jsem hodně rád, že tým se v půlce utkání nakopl, pomohly emoce určitých hráčů. Začali jsme hrát dobře, tvořit hru. Mohli jsme otočit i na 3:2, byly tam na to dvě tři situace,“ viděl kouč Beranů možnost na obrat.

OBRAZEM: Berani dvakrát otáčeli, proti Slavii urvali těsné vítězství

Přišel konec druhé třetiny, přísné vyloučení domácích. Oslabení odvrátili, po nahození a šťastném gólu ovšem Pražané znovu vedli. „Bohužel jsme dostali smolný gól,“ mrzelo Říhu.

Před sebou měli stále 20 minut, šanci na obrat uchopili za správný konec. Díky vyrovnávací trefě Čápa a té vítězné Nováka zapsali vítězství 4:3. „Mohlo nás to nahlodat. Vážím si však, že do třetí třetiny dal tým naprosté maximum, zaslouženě jsme to otočili,“ radoval se Miloš Říha.

Minuta ticha i skandování jména. Ve Zlíně uctili památku Romana Čechmánka

Jeho svěřenci se dočkali už čtvrté výhry z posledních pěti soutěžních zápasů Chance ligy. O další budou bojovat už ve středu, od 17.30 hodin nastoupí na ledě vítěze loňské části z Třebíče. Ta se však letos zatím trápí, se 30 body je osmá. Ševci jsou na tom o dva body a dvě příčky lépe.