Jak Frýdek-Místek, tak Berani potřebovali vyhrát. Domácí hokejisté prohráli 13 zápasů v řadě, hosté od tříbodové výhry nad Třebíči uspěli už jen za dva body v Chrudimi. Další plnohodnotné vítězství zapsali v Polárce, kde díky trefě Jakuba Šlahaře uspěli 1:0. „Věděli jsme, že musíme, bylo to velmi těžké. Podle toho to vypadalo, hrál se urputný hokej,“ ohlédl se za vítězným večerem hlavní kouč ševců Miloš Říha.

Miloš Říha. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Nástup byl solidní, už ve čtvrté minutě orazítkovali tyč, střela z hole Gaga se ale do sítě domácích nevešla. Co se Beranům nepodařilo v první početní převaze, to dokázali v té druhé. Pouhých sedm vteřin po jejím začátku a úspěšné střele Šlahaře se v 18. minutě dostali do vedení. Nakonec to byl jediný, tedy vítězný gól. „V první třetině měla naše hra parametry,“ lebedil si Říha.

Úvodní dějství ještě hostům v očích lodivoda hostující střídačky prošlo, to druhé nikoliv. Není se čemu divit, domácí mužstvo přestřílelo mančaft z Baťova města v poměru 16:3! „Ve druhé jsme vůbec spokojeni nebyli,“ připustil 41letý kouč.

„Třetí přinesla bojovnost, úsilí. Bylo to velmi náročné, hráče musím pochválit za nasazení,“ pochválil Miloš Říha své svěřence.

Pošesté v řadě mezi třemi tyčemi odstartoval gólman ševců Daniel Huf. Znovu ukázal, jak dokáže být pro své mužstvo důležitý, Frýdku-Místku pochytal 32 střeleckých pokusů. „V kritických momentech a oslabeních hlavně musím vyzdvihnout brankáře Hufa, který nás podržel,“ smekl před 24letým brankářem.

Výhru Beranů v Polárce sledovalo 1 054 diváků. V době státního svátku si na stadion našla cestu i skupinka zlínských fanoušků. „Podporovali nás, dovedli nás ke kýženým třem bodům, které jsme hodně potřebovali. Chtěl bych jim poděkovat,“ dodal Říha.

Aktuálně deváté mužstvo Chance ligy už v pondělí od 17.30 hodin doma čeká nováček ze Znojma, se kterým v září padlo na jihu Moravy 1:5.