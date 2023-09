Generálka ukázala dobré i ty horší věci. Zlínského hlavního kouče Miloše Říhu mladšího po zápase se Zvolenem mimo jiné trápila koncovka, představoval si větší počet gólů. Na druhé straně si z toho nic nedělá, moc dobře ví, že je to teprve příprava.

Pane trenére, se slovenským vicemistrem jste prohráli 2:3 po samostatných nájezdech. Jak hodnotíte poslední přípravné utkání před Chance ligou?

Hráli jsme s kvalitním soupeřem. První třetina byla vyrovnaná, ve druhé jsme měli daleko lepší pohyb, mnohem více ze hry, stejně jako ve třetí. Efektivita není optimální, střely byly tuším 47:15, mělo by to skončit 4:1 nebo 5:1. Musíme na tom zapracovat, poradit si s tím.

V čem je podle vás problém?

Je to příprava, ani jeden zápas jsme nehráli komplet, není tak potřeba z toho dělat vědu, chytal proti nám kvalitní gólman. V minulých zápasech byli v brance soupeře Bartošák nebo Vomáčka, kteří prošli organizací NHL. Na druhou stranu tam skoro z 50 střel musí padnout více gólů, byla tam tyčka, měli jsme to do prázdné. Věřím, že to určitě bude lepší.

Jak jste po generálce spokojeni se složením formací?

Některé kluky jsme šetřili kvůli zdravotnímu stavu, změny ještě uděláme, v útoku to možná bude jiné. Základ tam je, všechny formace rozhodně nebudou jiné.

Proti Zvolenu chyběli Zdeněk Sedlák nebo Jakub Husa. Vysvětlíte jejich absenci?

Husička měl zdravotní problémy, Zdeňu jsme do zápasu nedávali. Máme čtrnáct útočníků, hrají čtyři lajny. O složení se vždy budeme rozhodovat před každým utkáním. Pak už je na klucích, aby se ukázali.

Problémy v průběhu zápasu měli Michal Gago a Jiří Suhrada. Jak to s nimi vypadá?

Oba byli trefeni kotoučem. Myslím si, že budou v pořádku.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

