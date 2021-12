O zápase výrazně napovědělo úvodní dějství. Berani ho sice prohráli "pouze" 0:2, i to však hostům postačilo na pohlídání si klidného vedení. „První třetina z naší strany byla snad nejhorší, co jsme jako nový realizační tým tady zažili. V prvních pěti minutách jsme klidně mohli prohrávat 0:3, naštěstí tomu tak nebylo. Nedokážu však říct, co za tím hledat. Událo to ráz celému zápasu," ví dobře někdejší výborný útočník, který většinu kariéry strávil právě na jihu Čech.