„Spartě jsme chtěli být důstojným soupeřem. Nepředvedli jsme špatný výkon a neobdrželi nějaký debakl, z tohoto pohledu výsledek 1:4 bereme,“ ohlédl se za utkáním první asistent trenéra Zlína Luboš Rob.

„První třetinu jsme nehráli špatný hokej, i když jsme nebyli směrem dopředu výrazní. Chtěli jsme spíše hrát ze zabezpečené obrany,“ přiblížil Rob, jehož svěřenci po úvodních dvaceti minutách v pražské O2 aréně prohrávali „pouze“ 0:1.

Druhé dějství přineslo domácímu mančaftu další dvě trefy, po polovině zápasu vedli 3:0. „Druhá třetina nebyla dobrá, Sparta získala velkou převahu a naštěstí to bylo jen 3:0,“ viděl bývalý útočník toto skóre ještě jako přijatelné.

Zkraje třetí části zápasu se hostům ještě trochu podařilo dostat do zápasu, ve dvojnásobné početní převaze díky trefě Köhlera snížili na 1:3. „Ve třetí části jsme mohli využít ještě více, ale bohužel v tuhle chvíli nemáme tým složený tak, abychom byli na tady schopni hrát vyrovnaný zápas. Sparta některé věci přehrávala a hrála to, co potřebovala,“ uzavřel Luboš Rob.

Hokejisté Zlína své poslední extraligové utkání odehrají už v, úterý od 17.20 hodin na Zimním stadionu Luďky Čajky vyzvou Pardubice.