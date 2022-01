I tentokrát však na tom po úvodní dvacetiminutovce byli hůře, opětovně prohrávali o dva góly. Na místo 2:4 nyní 0:2. „První třetina nebyla tak kvalitní. Klidně jsme ještě mohli dostat jeden gól a patrně by bylo po zápase," uvědomoval si první asistent trenéra Beranů Luboš Rob.

Ševci rovněž v úvodních minutách druhého dějství měli opticky více ze hry. Před první komerční pauzou i díky Liboru Kašíkovi přežili velké šance domácího mančaftu, sami naopak v 35. minutě díky páté trefě Lotyše Zabusovse v sezoně snížili na 1:2. „Utkání se zlomilo v polovině 2. třetiny. Při hře čtyři na čtyři jsme byli aktivnější, vstřelili jsme kontaktní branku," těšilo Roba.

Takto pálí Hejcman! Útočník Beranů rozhodl o výhře v Litvínově

Hosté si do konce dějství vypracovali další příležitosti ke vstřelení branky, zahraniční akvizice Mallet i Claireaux však nedokázali uspět. Ve 49. minutě podruhé v zápase čelili dvoubrankovému manku. V té chvíli by na Berany vsadil jen málokdo. „Za stavu 1:3 to nebylo jednoduché, trochu jsme cítili šanci a využili ji," pochvaloval si někdejší výborný útočník.

Jaké byly hlavní důvody úspěšného večera ševců? „Výhra rozhodně nebyla zadarmo, svým výkonem nás podržel brankář Kašík. Navíc bych řekl, že jsme v určitých věcech byli malinko obětavější," uvádí Luboš Rob.

Byly pasáže, kdy jsme mohli dostat šest gólů, říká Ferenc. Chce prodloužit sérii

S poslední větou souhlasí také lodivod litvínovské lavičky Vladimír Růžička. „Hráči Zlína na rozdíl od nás alespoň pochytali nějaké puky, my nechytneme jedinou střelu od modré, že bychom vyblokovali střelu. Nejsme ochotni tomu dávat více," zlobil se hlavní kouč Vervy.

Berani v neděli od 15.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají Kometu Brno, Litvínov ve stejný čas hostí Kladno.