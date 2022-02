Hokejisté Zlína v nedělním 52. kole Tipsport extraligy na ledě Energie padli vysoko 1:5, Rytíři naopak v „domácím“ střetnutí v Chomutově udolali brněnskou Kometu 6:4.

Osm kol před koncem základní části tak Berani na předposlední příčku zajišťující baráž ztrácí propastných sedmnáct bodů.

Rychle přeloženo – ševci tak nyní budou potřebovat vyhrát minimálně šest duelů, jejich nejbližší čtvrteční soupeř by za této konstelace už ve zbývajících zápasech musel vyjít bodově naprázdno.

Výjezd Beranů na západ Čech skončil bez bodu. Obdrželi 44 trestných minut

Ale zpátky k odpolednímu dění. Berani do zápasu vstoupili aktivně, na střely vedli 5:1. Jenže domácí z jediného pokusu udeřili. „Měli jsme dobrý začátek, vytvořili si dvě dost vyložené šance. Vary nám však dali gól z první střely,“ smutnil na pozápasové tiskové konferenci první asistent trenéra Beranů Luboš Rob.

Karlovy Vary navíc do 15. minuty šli do tříbrankového náskoku 3:0. „Od úvodní branky se začal zápas odvíjet odlišně, pak to tak pokračovalo,“ posteskl si Rob, kterému na konci prvního dějství dal naději kapitán Kubiš.

Hosté se nechtěli vzdát, ve zbytku duelu se však už neprosadili. A to i navzdory střelecké převaze po dvou třetinách, která pro ně vyznívala 29:23. „Druhá třetina byla z naší strany slušná, bohužel jsme nedali gól. Branky pak chybí. Ve třetí přišlo zbytečné vyloučení, Vary v přesilovce odskočily a výsledek si pohlídaly,“ uzavřel bývalý výborný útočník.

Berani se ve čtvrtek od 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky střetnou s Kladnem.