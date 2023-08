Obrovské dluhy, bídné výkony a výsledky, rozhněvaní fanoušci i spodní příčky v Chance lize. Tak vypadal stav zlínského hokeje na konci minulého roku. Ševce zachránil až příchod nového generálního manažera Roberta Hamrly, tradiční klub společně s hlavním trenérem Milošem Říhou mladším a blízkými spolupracovníky Janem Pravdou a Zdeňkem Sedlákem starším výrazně pozvedli. Hamrla v červnu po podezření z daňových úniků klub opustil, na jeho práci od té doby v podobném duchu navazuje Pravda.

Přišel, viděl, úřadoval. Hamrla se s tím od svého příchodu nepáral, rychle odvolal trenérské duo Vlach, Jurík, které stálo za mistrovským titulem v sezoně 2013/2014.

Mužstvo svěřil novému trenérovi a zároveň novému sportovnímu manažerovi Miloši Říhovi mladšímu. Odpovědnost v tomto směru převedl právě na jeho bedra.

„Miloš má obrovský přehled o hráčích, což mi v době, kdy primárně musím zajistit finance, může hodně pomoci. Navíc nevymýšlel hory doly. Vážím si toho, jak přistoupil na moji motivační smlouvu,“ smekl Hamrla v první polovině prosince před Říhou.

Majitel reklamní agentury musel řešit jeden požár za druhým. Klub převzal ve špatné ekonomické kondici, což řešil tvrdými opatřeními, tedy nepopulárním zeštíhlováním personálních stavů.

V prvních dvou měsících se navíc rozloučil se zkušeným triem Kašík, Ondráček a Honejsek. První z nich už v lednu odešel natrvalo, další dva po krátkém hostování v extralize opustili Berany po konci sezony.

Personální i hráčské změny mírně dopomohly ke zmírnění velkého deficitu, které po sobě zanechalo předchozí vedení. Nic si však nenalhávejme, bez výsledků na ledě by to prostě nešlo!

Robert Hamrla v době své vlády poznal, jak je hokejový svět vratký. Ještě v lednu byl svědky ostudné prohru ševců proti Slavii, na kterou přišlo necelých 1 300 diváků. Stačilo pár týdnů a vše bylo jinak.

Mužstvo začalo šlapat, černé scénáře sestupu byly zažehnány. Ševci bavili, přinášeli výsledky a do hlediště chodilo čím dál více fandů. Výsledkem byl návrat euforie i fanoušků do ochozů, play-off sledovaly solidně zaplněné tribuny. Finále se Vsetínem a baráž proti Kladnu si celkově nenechalo ujít několik desítek tisíc fanoušků.

Výsledek? Kromě tak důležité očisty jména zlínského hokeje i parádní přínos do kasy pokladníka. Hamrla si mohl lebedit.

„Dobrou a zásadní zprávou pro zlínský hokej je, že když splatíme všechny pohledávky, zůstaneme v černých číslech, okolo nuly. To mě jako manažera po pár měsících velké ekonomické nejistoty těší více než postup do baráže,“ radoval se v květnu.

Zlínský klub mohl být i o nějakou kačku bohatší, Berani však do šestého, a nakonec i posledního finále Chance ligy proti Vsetínu, zamezili vstup fanoušků do hostujícího sektoru na Zimní stadion Luďky Čajky. Obávali se čím dál vyhrocenější situace mezi oběma tábory diváků.

Pohádka zlínského spasitele Roberta Hamrly měla jepičího trvání. Ve druhé polovině června zčistajasna přišlo obvinění na osobu nejvyššího člena klubu z podezření z daňových úniků, které se měly týkat jeho činnosti při předchozím působení v marketingové agentuře.

Události nabraly rychlý spád – jen pár dní poté složil před vlastníky klubu všechny vrcholné funkce. Sedmiměsíční veleúspěšné působení skončilo zcela nečekaně.

„Tato kauza by klub mohla poškodit, což absolutně nechci dopustit. Oddíl je závislý na veřejných financích, a není možné, aby člověk, který je byť jen obviněný, zavdával jakékoliv pochybnosti, které by Berany mohly poškodit. Naopak potřebujeme podporu všech partnerů, aby nám město, které nás podporuje, zůstalo v přízni. To ale platí i o kraji. Nemůžeme si dovolit hazardovat s jejich náklonností,“ vysvětlil Robert Hamrla krátce po svém razantním kroku v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Bezvládí Beranů trvalo jen velmi krátce, funkci po Hamrlovi převzal Jan Pravda, který ještě ke konci června byl „pouze“ manažerem mládeže. Najednou se stal generálním manažerem celého klubu!

„V uplynulých měsících jsme v našem týmu lidí v čele s Robertem dělali strategická rozhodnutí převážně společně a vyústily ve velmi pozitivní konec sezony, takže bylo nasnadě pokračovat v rozdělané práci,“ přiblížil Pravda krátce po svém jmenování.

Jak si Jan Pravda povede ve své funkci se teprve ukáže. Podle prvních zpráv to zatím vypadá, že minimálně navázal na úspěšnou činnost Roberta Hamrly.

Klub by tuto kontinuitu potřeboval!