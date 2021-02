Rodiče obvolali celou rodinu, směje se náhradní brankář Beranů

Čekalo se, kdo to bude. Volba nakonec padla na mladého Martina Holíka. Teprve 21letý hokejový gólman, který ještě v uplynulé sezoně nastupoval ve druhé lize, v úterý na ledě hradeckého Mountfieldu kryl záda brankářské trojce Beranů Michalu Kořénkovi „Nervozita na mě nepadla. Přiznám se, že jsem si ten zápas chtěl co nejvíce užít. Je škoda, že se nedotáhl do vítězného konce,“ připomněl kmenový hráč Přerova porážku 2:5.

Mladý brankář ještě nedávno chytal ve třetí nejvyšší hokejové soutěži. V týdnu se objevil na střídačce zlínských Beranů. | Foto: Foto: Alena Zapletalová

Právě v aktuálně 6. týmu Chance ligy si ho spoluhráči dobírali. „Trochu mě škádlili. Hlavně Mikuláš Zbořil, že jsem vlastně minulý rok chytal 2. ligu a najednou jdu do extraligy. Ale podpořili mě. Doufám, že Miky je na mě hrdý,“ směje se Holík, který v ročníku 2019/2020 sbíral cenné zkušenosti v Havlíčkově Brodě. O rok dříve nastupoval v Pelhřimově. Radost z jeho premiérové pozvánky na střídačku nejvyšší hokejové soutěže měli také jeho nejbližší. „Rodiče mě podporují od malička a já si toho moc vážím. Obvolávali celou rodinu. Extraliga je velký krok. Tím, že jsme hokejová rodina, tak to prožívali všichni,“ přibližuje nadšení svého okolí. Pro Martina Holíka zpráva o krátkém působení u Beranů proběhla nečekaně. Jak to tak bývá, také tato akce měla spád – v neděli večer se totiž zranila brankářská dvojka Beranů Daniel Huf a vedení Zlína tak okamžitě muselo jednat. Brankářské trable Beranů. Kořének se vítězného debutu nedočkal Přečíst článek › Osobnosti Holíka nerozhodily „Vše bylo velice rychlé. V pondělí jsem přijel na trénink do Přerova a Hany (manažer klubu Pavel Hanák – pozn. red.) mi řekl, že se na poslední chvíli domluvil se Zlínem na střídavých startech,“ poodhaluje mladý borec. I přes domluvu s Berany stále trénuje v Přerově. „Do Zlína jsem jel pouze na předzápasové rozbruslení. Zlínský stadion jsem znal z mládežnických kategorií, ale atmosféra v kabině byla super,“ pochvaluje si hodonínský rodák, který prošel mládežnickými kategoriemi Komety Brno. Holíka nerozhodila ani skutečnost, že v kabině byl se zkušenými hokejisty Tomášem Žižkou či Davidem Noskem a na lavičce měl asistenta trenéra Martina Hamrlíka. „Vykolejený jsem nebyl. Je super být v kabině s takovými hráči a trenérem, který nám může předat hodně zkušeností,“ bere celou záležitost pozitivně. Ačkoliv si podle předpokladů úvodní extraligový start nepřipsal, tak byl případně nachystaný Michala Kořénka nahradit. „Na každé utkání se připravuji stejně, ať chytám, nebo ne. Snažím se být ready na každou situaci,“ nerozlišuje Martin Holík. Berani další extraligové utkání odehrají zítra, od 17.00 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají aktuálně 7. tým extraligy Pardubice. „Ještě netuším, jak to bude. Čekám na zprávu, co mi trenéři sdělí,“ vysvětlil. Berany hattrickem srazil hradecký Růžička Přečíst článek › Brankářům přeje uzdravení Nejvýše postavené brankářské dvojce Liboru Kašíkovi a Danielu Hufovi však přeje brzké uzdravení. „Pevně věřím že Huf a Kašík budou brzo v pořádku. I když mi tím vezmou šanci zahrát si za Zlín,“ usmívá se Holík. Stejně jako 21letý brankář, tak na střídačku Beranů může zasáhnout o tři roky mladší týmový kolega Michal Postava. „S Postym jsme se o tom bavili jen letmo, ale spíš se soustředíme na to, co bude v Přerově,“ zůstává myšlenkami v kmenovém klubu.

