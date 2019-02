Karlovy Vary – Osmý díl rodinné ságy Vlachů ve vzájemných zápasech nabral další rozměr. Byl to právě syn zlínského kouče Rostislava Vlacha v dresu Karlových Varů Roman, který 55 vteřin před koncem třetí třetiny extraligové bitvy 43. kola dopravil kotouč za brankáře Kašíka a pokazil nejen svému tatínkovi dnešní večer.

Hokej Tipsport Extraliga - 43. kolo: HC Energie vs. PSG Zlín | Foto: DENÍK/Jan Čech

Časomíra ukrajovala poslední minutu základní hrací doby, když se po vyloučení útočníka Veselého za krosček na Balána Zlín bránil v oslabení. Chybělo 18 vteřin do vypršení trestu, když se kotouč odrazil k Vlachovi, který ho silou vůle dotlačil za zlínského gólmana.

„Byli jsme odměněni za větší snahu získat tři body, za které jsme rádi a jsme moc spokojeni," pochvaloval si karlovarský asistent trenéra Jaromír Kverka.

Zlínský odchovanec s úsměvem po ledě poskakoval radostí bez sebe. Aby ne, až v osmém vzájemném zápase se dočkal vůbec své první trefy proti „svým". Dosud měl pouze tři asistence. Zato jeho tátu na zlínské střídačce div nebraly mrákoty. Není divu, že na tiskovou konferenci raději poslal svého asistenta Juríka.

„Zápas se lámal v přesilovkách. Když jsme si měli pohlídat bodík, tak jsme domácím nabídli v podstatě čtyři minuty před koncem přesilovky a hokejový bůh nás za to potrestal. Minutu před koncem jsme dostali gól. Takový je sport. Bohužel měli jsme jít výhře lépe naproti," věděl Jurík.

Vlach ještě zkusil odvolat gólmana Kašíka, čtyři sekundy před koncem si vzal oddechový čas, fixou čmáral na tabuli představu poslední akce. Ta nakonec i byla, ale proti střele Okála brankář Závorka spustil závoru.

Berani přitom měli na to, aby odvezli ze západu Čech body. Soupeře přestříleli 27:23, jenže Karlovy Vary srdnatě bojující o desáté místo zaručující předkolo play off byly nebezpečnější. Především pak v přesilovkách, ve kterých Balánova i Vlachova formace dokázaly způsobit nemalý rozruch. Za stavu 1:1 zlínská obrana odolávala až do poslední minuty.

Energetici šli do vedení ve 34. minutě, když přesilovku využil Micka po příhře motivovaného Vlacha. Nebezpečná formace ještě s Hovorkou na křídle tak ve svém třetím zápase potvrdila průměr gólu na zápas, který Vlach v závěru ještě navýšil. Nebezpečný byl i Micka, ale Kašík Zlínu držel naděje. „Na obou mužstvech bylo vidět, že v neděli hrála těžká utkání. Zápas se hrál takticky, hodně odzadu, každý vyčkával na chybu soupeře," vypozoroval Jurík.

Gólová radost domácím vydržela jen tři minuty. To když si také v početní výhodě našel odražený puk Köhler a pohotově ho zametl za karlovarského brankáře. Radoval se ze své sedmé trefy v sezoně a třetí za poslední dva zápasy. Ovšem tentokrát nechal příběh tohoto zápasu napsat potomka jeho trenéra.

K. Vary – Zlín 2:1

Branky a nahrávky: 34. Micka (Roman Vlach, Hovorka), 60. Roman Vlach (Gulaši, Hovorka) – 37. Köhler. Rozhodčí: Pešina, Wagner – Bláha, Kostka. Vyloučení: 5:8, navíc Pohl (K. Vary) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 2517. Třetiny: 0:0, 1:1, 1:0.

Karlovy Vary: Závorka – Šmach, Bičánek, Rýgl, J. Drtina, Dresler, Gulaši, Schusser – Pohl, Balán, Zaťovič – Hovorka, Roman Vlach, Micka – Zucker, Vachovec, Dlouhý – V. Tomeček, R. Hruška, Koblasa. Trenéři: Mlejnek, Kverka st. a Kněžický.

PSG Zlín: Kašík – Marušák, Kotvan, Tesařík, Urbanec, Matějíček, Řezníček, Valenta – Balaštík, Leška, O. Veselý – Okál, Čajánek, P. Sedláček – Ondráček, Holík, Köhler – Honejsek, Melenovský, Kubiš. Trenéři: Rostislav Vlach, Jurík a Hrazdira.

DANIEL OSTRČILÍK, JAKUB HOLUBEC