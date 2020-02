Stejnou pohádku, jakou si o víkendu prožil 42letý rolbař Toronta Marlies, když byl během zápasu NHL coby náhradní třetí univerzální gólman povolán mezi tyče Caroliny, si v tuzemsku místní „žehliči“ ledu neprožijí.

Rolbař Zlína Radim Barani | Foto: DENÍK/Martin Břenek

„Ale bylo by to krásné,“ zasnil se Radim Barani, který čtvrtou sezonu připravuje led na zlínském extraligovém zimáku. „Betony, vyrážečka a lapačka by mi určitě slušely,“ směje se od ucha k uchu.