V noci ze sobotu na neděli naskočil po zranění obou brankářů Caroliny Reimera i Mrázka a v dresu Hurikánů vychytal právě svůj tým Maple Leafs.

Po úpravě pravidel NHL z roku 2017 totiž musí mít domácí celek na každém zápase k dispozici zálohu v podobě civilního brankáře, který v případě potřeby může zaskočit za oba týmy.

„Nasadili bychom také ledaře, Alana,“ se smíchem zmínil kouč Zlína Robert Svoboda jednoho ze zlínských ledařů Alana Linharta.

„Poslali bychom tam stále obratného Petra Tučka. Když je problém u mládeže, Peťa se vždycky oblékne a zacelí místečko. Ještě máme v záloze pětasedmdesátiletého pana Saláta, který pořád chytá za staré pány,“ našel dalšího adepta bývalý brankář Zlína Richard Hrazdira. Sám se přitom mezi tyče nežene.

„Já už si ani nezavážu tkaničky na bruslích. Navíc pomalu kynu,“ směje se kouč zlínských gólmanů.

Zatímco v NHL je možné do nejvyšší soutěže povolat ryzího amatéra, u nás podobné příběhy pravidla nedovolují. Obléknout do výstroje by se musel některý z hráčů, jelikož do hry nemůže zasáhnout nikdo, kdo není v zápise o utkání.

„Já bych do kasy poslal Feryho, on je obrovský. Lehl by si tam. Holenní chrániče má už stejně velké jako betony, takže by se ani nemusel převlékat. Případně Sedla (Sedláčka), nebo Beďu (Köhlera), kteří také výborně blokují střely,“ poznamenal se smíchem útočník Tomáš Fořt.

Jasno o „náhradnících“ mají také v kabině prvoligových hokejistů Vsetína. „Třeba Ondra Slováček, nebo Jakub Teper jsou mrštní, takže by tam s sebou pěkně mrskali,“ zmínil své obránce trenér třetího celku I. ligy Luboš Jenáček.

Všichni oslovení respondenti Deníku navíc marně pátrali v paměti, jestli podobný problém, kdy se zraní oba připravení gólmani, zažili.

„Ještě jsem se s tím nesetkal. I na tomto příkladu jde vidět, že jsou v NHL před námi. I ledaře totiž berou jako součást týmu. Mají spoustu promyšlených věcí. Na druhou stranu doufám, že nás podobná změna pravidel nepotká. Povoláním ledaře je degradací zápasu. Těžko by se totiž i jakýkoliv hráč z pole přiblížil výkonu klasického gólmana,“ dodal se vší vážností Svoboda.