U Beranů jste skončil v prosinci, jen velmi krátce po nástupu nového vedení. Tušil jste, že vás po nevýrazném vstupu do sezony odvolá? Otevřeně si myslím, že to o tom ani nebylo, věděli jsme, jaké jsou vztahy mezi bývalým vedením a městem. A že když přijde nové vedení, tak pokračovat nebudeme. Pro mě to překvapení nebylo.

Věděl jste to tedy okamžitě…

Od začátku sezony to tak bylo směřované. Důvody našeho konce, které byly řečeny, nebyly vůbec podstatné. Byly tam jiné tlaky, byla to jiná hra.

Proč jste tedy podle vás s vašim asistentem Jurajem Juríkem museli skončit?

To už není otázka pro mě. Ale pro lidi, kteří po nás nastoupili, kteří to převzali. Ti musí uvést důvody – jestli byly pouze výkonnostní nebo jiné. Z hlediska trenéra bych se k tomu asi ani neměl vyjadřovat. Buď mě v mužstvu chtějí, nebo nechtějí.

Například i v kabině?

Nemyslím si, že by v kabině bylo něco závažného, s Jurou jsme to tak necítili. Výsledky samozřejmě nebyly optimální.

Do Chance ligy jste vstupovali s velkými změnami…

Před sezonou jsme poskládali nové mužstvo. Zároveň to byla nová soutěž, na kterou tým nebyl zvyklý. Kluci si možná i mysleli, že to půjde snadněji. Pak nás srazilo úvodní utkání, začátek byl pro nás těžký. Trvalo nám déle, než jsme se do toho dostali. Věřím tomu, že kdybychom zůstali, tak že by mužstvo už šlo nahoru. Bohužel jsme neměli šanci. Tím však neříkám, že výsledek by byl takový.

Fanoušci v průběhu sezony spekulovali, že mužstvo nebylo ideálně poskládané – ať už typologicky, nebo věkově. Souhlasíte s tím, nebo byste to chtěl vyvrátit?

Každý má na složení svůj názor. Při nabídkách hráčů jsme to chtěli poskládat nejlépe, jak jsme mohli, na domácích odchovancích, což vždy fungovalo. Nepovedlo se to, nebylo to takové, jak jsme si představovali. Vyvracím však jiné domněnky.

Povídejte…

Mužstvo údajně nemělo fyzickou kondici, v žádném případě to tak nebylo! Dělali jsme dvojnásobné testy, vycházely úplně perfektně. Bylo to tak o herním projevu. Jak mužstvo šlo dál sezonou, tak se postupně posouvalo nahoru. Vždy je důležité, jak dopadne závěr. Tam už jsme se nedostali.

Mohla být kritika na kondici dána i prohrami a psychikou?

Znám to z hráčských i trenérských zkušeností – pokud nejde hlava, nejdou ani nohy, je to spojená nádoba. Můžete být natrénovaní, jak chcete, ale když to v hlavě nefunguje, tak nohy jsou těžké, ruce neposlouchají, kluci si nevěří. Výkonnost je pak určitě nižší, což se projevuje i na výsledcích. Funguje to však ve všech mančaftech. Není to jenom o fyzické kondici.

Od vašeho konce uplynulo tři čtvrtě roku. Říkal jste si, že byste něco provedli odlišně?

Možná co se týče výběru hráčů, něco bychom asi udělali jinak. Ale je to pouhé kdyby. Vybírat hráče je dnes složitější, trh nemá takovou nabídku jako dřív, kdy si trenér mohl vybírat z mnoha hráčů. Do týmů hodně nastupují cizinci, začíná jejich éra u nás. Je vidět v každém klubu, že není kde brát ty naše. Proto přichází z ciziny.

Berani nakonec vyhráli Chance ligu. Jak jste klub sledoval?

Na některé zápasy jsem se podíval, bylo to však nepravidelně. Na stadionu jsem nebyl, sledoval jsem to přes počítač.

Jak vám bylo jako odvolanému trenérovi, když Zlín došel až do baráže?

Když odcházíte od týmu, tak mu přejete, aby se to zlepšilo. Co se týče party, tak byl dobře poskládaný, neměli jsme rozbroje, nic na zkřížené nože. I při odchodu jsem klukům popřál, aby se jim dařilo. Věřil jsem, že to bude dobré.

Teď už trénujete juniorku ve Vsetíně, loňskou sezonu jste přitom začínal u rivala ve Zlíně. O víkendu je první derby sezony. Pere se ve vás hodně, komu budete fandit?

Budu fandit dobrému hokeji. (úsměv) Podle loňských událostí stále mezi fanoušky existuje nějaká agresivita, nevraživost. Osobně to však beru jako svoji práci, v hokejovém prostředí to vnímáme jako tradiční zápas. Každý samozřejmě chce vyhrát, podřizuje tomu všechno. Obě mužstva teď hrají dobře, pro diváka to bude zajímavé utkání.

Loňské finále Chance ligy se hodně vyhrotilo, což vyústilo až v absenci fanoušků Vsetína v posledním utkání ve Zlíně…

Bylo to úplně zbytečně. Mělo by to být o hokeji a ne o tom, kdo se s kým porve nebo o ubližování. Nepatří to k tomu. Je škoda, že to tak dopadlo. Nakonec to bylo postavené proti fanouškům Vsetína, kteří nemohli na onen zápas do Zlína.

Na jaře jste převzal juniorku Vsetína. Neodrazovalo vás pouhé angažmá v I. lize?

V první řadě jsem měl informace, že kolektiv z loňského týmu je velmi pracovitý a svědomitý, že se snaží plnit pokyny. Kluci jsou mentálně výborně nastaveni. Navíc jsem v této práci viděl konečný cíl v podobě postupu do extraligy. Hodně kluků z loňska zůstalo, i proto věřím, že se nám tyto ambice podaří naplnit.

Práce vám musí dávat smysl…

Roky už přibývají. Trénování mě pořád baví, vždy se snažím najít motivaci a cíl, což tady u juniorů vidím. Žene mě to dopředu, i po trenérské práci. Horší by bylo, kdybych sezonu chtěl jenom odtrénovat a neprožívat to.

Do juniorů stále spadají brankář Adam Pavlíček (19 let) a útočníci Adam Koláček 17 (let) a Matyáš Dědek (18 let). Jak s nimi můžete počítat?

Vždy záleží na potřebě A-týmu. Trenéři chtějí dávat šanci odchovancům, což plně chápeme. Ať už Koláček nebo Dědek určitě mají perspektivu, aby se posunuli výš a v dalších letech mohli hrát za A-tým. Jednou z priorit oddílu je, aby se mužstvo skládalo pomocí odchovanců, což je samozřejmě složitá práce, jelikož kluci utíkají.

Koláček s Dědkem toho ovšem za vás ještě příliš neodehráli, že?

Adama Koláčka jsme na začátku sezony uvolnili na měsíční hostování do zlínské juniorky, s A-týmem jsme ho nemohli využít. Poslední dva zápasy už za nás odehrál. Musí se v tom trochu zorientovat, je to pro něj zase něco jiného. Věříme, že bude oporou, už má zkušenosti i z A-týmu, čehož bychom chtěli využít.

Z pěti zápasů zatím máte dvě výhry a tři porážky. Jak jste spokojeni s rozjezdem I. ligy?

První dva zápasy byly celkem dobré. Teď však doplácíme na to, že nedáváme branky, v posledních dvou utkáních jsme vstřelili minimální počet branek, v čemž se musíme zlepšit. Máme dobré gólmany, střeleckou potenci potřebujeme zlepšit. Je to o práci před bránou, clonění, agresivitě, to nám teď chybí. Pracujeme na tom, aby se to zlepšilo.

Po ruce máte bývalého výborného útočníka Radima Kucharczyka. Jak se vám s ním spolupracuje?

Radim tuto práci vykonává krátce, loni už přesto sbíral zkušenosti u chlapů. Je velmi učenlivý, vnímám ho jako pracovitého asistenta. Na sebe hlavně bere přesilovky a oslabení, má na starosti složení těchto pětek. Co se týče samotného koučování, tak se stará o obránce a já o útočníky.