Rozhodly přesilovky, mrzí autora vyrovnávací branky Dufka

Svěřenci Roberta Svobody do Ostravy odjížděli s postupovými šancemi. Pokud by na severu Moravy naplno bodovali, do závěrečného domácího střetnutí s Přerovem by vstupovali s jistotou čtvrtfinálové účasti. Vítkovice ale byly proti.

Jan Dufek | Foto: pro Deník Jiří Hejtmánek

„Jelikož jsme prohráli, tak utkání rozhodně nemůžu hodnotit kladně. V naší hře se ovšem objevily kladné věci, od kterých se pokusíme odrazit do dalších zápasů. Nevěšel bych hlavu, ve skupině nás čeká ještě jedno utkání,“ připomněl autor druhé branky Beranů Jan Dufek. Podle třiadvacetiletého útočníka o osudu zápasu rozhodly přesilové hry, ve kterých domácí udeřili hned dvakrát. „Ve hře pět na pět jsme byli vyrovnaným soupeřem, chvílemi jsme je dokonce přehrávali,“ neviděl Dufek porážku tak jednoznačně. Berani ve Vítkovicích dvakrát srovnali. Na body to nestačilo Přečíst článek › „Chtěli jsme hrát hokej, kterým se prezentujeme. Nehodláme se nikomu přizpůsobovat,“ upozorňuje forvard, Stejně jako v prvním kole, tak i v úterý večer se odehrálo hodně osobních soubojů. „Snaží se hrát fyzicky. Bylo to náročné,“ říká Dufek, který na konci 28. minuty srovnal na 2:2. „Vjel jsem ze střídačky. Viděl jsem, že Dluhoš má puk na hokejce. Zařval jsem si. Krásně mi to přistálo na pásce. Poté jsem si věřil. Dopadlo to dobře,“ těšilo Dufka. Nejen jeho čeká zamotaný čtvrtek. Ve druhém zápase skupiny D totiž Třinec překvapivě prohrál s Přerovem 2:3 po prodloužení, o dvou postupujících do čtvrtfinále se tak bude rozhodovat mezi třemi týmy. Kromě Beranů zůstávají ve hře Vítkovice a Třinec. RADEK ŠTOHL

