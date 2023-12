Mrzela ho ztráta bodu, jinak byl spokojený. Jana Srdínka po výhře nad Kolínem po samostatných nájezdech 4:3 netěšil jen dvoubodový zisk, ale i příchod 3 129 diváků do Trinity Bank Arény Luďky Čajky. „Dorazila skvělá kulisa, kluky to hnalo dopředu. Zápas se mi celkově hodnotí velmi dobře,“ usmíval se po utkání hlavní kouč hokejových Beranů.

Jan Srdínko. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Mohli a měli to mít jednodušší. A získat všechny tři povinné body. Třikrát v zápase si vypracovali těsný náskok, třikrát ho prohospodařili. Všechny inkasované góly přitom byly z řádu laciných a zbytečných, po malém důrazu nebo nekoncentrovanosti.

„Je potřeba se vyvarovat individuálních chyb, každá byla potrestaná. Nedáváme tolik gólů, jak bychom si přáli, okénko na chyby je malinké. Musíme se z toho ponaučit,“ velí Srdínko.

Ze zápasu si přesto odnesl více než pozitivní dojem. Podle slov bývalého kouče juniorky Beranů je do budoucna znovu na čem stavět.

„Byli jsme silní na puku, vytvářeli jsme si dostatek střeleckých příležitostí,“ připomněl poměr střel 34:23 pro domácí mužstvo.

„Znovu nám ale chyběl větší klid v koncovce, mohli jsme přidat gól navíc. Za předvedenou hru však kluky musím pochválit, bylo vidět sebevědomí,“ radoval se zlínský trenér Jan Srdínko.

Berany už v pátek čeká poslední zápas tohoto kalendářního roku. Podle papírových předpokladů budou jasným favoritem, zajíždí na půdu poslední Slavie Praha.

ROZHOVOR PO ZÁPASE

Třikrát v zápase jste vedli. Neměli byste takové stavy jako hlavní favorit soutěže udržet?

Ano, měli bychom. Na druhou stranu to jsou individuální chyby, které se bohužel stávají. Kdybychom proměnili své šance, tak by tyto chyby nebyly tolik vidět. Na každý gól se nadřeme, nejsme tak produktivní.

Jedním z problémů je produktivita. Kde najít střelce, zvláště v rozběhnuté sezoně?

Střelecká potence je problém už od začátku sezony. Pracujeme na tom každý trénink. Kluci dřou, hodně se napracují. Při vší úctě k soupeři, góly byly laciné, moc se na ně moc nenadře. Máme pohyb, tlak, chybí však moment v zakončení, několikrát jsme byli sami před brankou. Hokej je hra chyb, stávají se, musíme se toho vyvarovat. Jak si kluci začali proti Kolínu věřit, tak bylo vidět na publiku, lidi to vtáhlo do hry. Klukům se nedá co vytknout.

Výsledky jsou ale stále rozpačité, ne?

Vrcholem sezony je play-off. Musíme mít co nejlepší umístění a co nejlépe se na něj připravit. Uděláme pro to všechno. Na hře se snažíme pracovat, aby to bylo lepší. Vždy to tak může být, kluky ale za předvedenou hru musím v posledních zápasech pochválit.

Před sezonou jste byli hlavním favoritem Chance ligy. Tak by to i mělo vypadat.

Výsledky rozhodují za vše. Předvedená hra se zlepšuje, chtělo by to udělat šňůru zápasů. Jak si kluci začnou věřit a proměňovat šance, tak se to ještě zvedne. Ambice byly vyhlášeny, nezříkáme se jich. Uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní.

Nemění se tedy?

Přiznám se, že na toto téma ještě vůbec nepřišla řeč. Věděl jsem, do jakého týmu nastupuji, jaký má klub ambice, jaké byly na začátku sezony. Uděláme vše, abychom byli úspěšní. Chceme být takoví, i kdyby se nevyhlásily. Nerad prohrávám. Kluci jsou bojovníci, půjdeme si za naším cílem.