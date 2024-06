Rozpis prvoligové hokejové sezony 2024/2025 už je venku! Zlínští hokejisté první utkání absolvují v sobotu 14. září na domácím ledě, kdy přivítají pražskou Slavii. V sobotu pak vyrazí do Sokolova. Úvodní derby se Vsetínem se uskuteční ve středu 2. října v útočišti Beranů.

Loňské první derby ve Zlíně ovládli domácí ševci. | Video: Deník/Radek Štohl

Svěřenci nového trenéra Jána Pardavého zahájí ve druhé nejvyšší soutěži už třetí sezonu. Předloni s Kolínem doma překvapivě padli, v loňském ročníku nestačili na pozdějšího vítěze základní části Porubu.

Rovněž za čtvrt roku se hned představí v domácím zápase, přijede pražská Slavia, o tři dny později zajedou na led těžkého rivala z Baníku Sokolov. Následně doma vyzvou Chomutov, nastoupí venku s Jihlavou, přivítají Frýdek-Místek, pojedou do Kolína. Tím záříjový program skončí.

Chance liga končí. Berani i Vsetín si musí zvyknout na nového partnera

Berani ve středu 2. října budou hostit rivala a šampiona posledního ročníku Chance ligy ze Vsetína, v sobotu posléze odehrají venkovní zápas v Porubě. V pondělí 7. října se na jejich ledě ukáže silný Prostějov.

A další zápasy? Venku Třebíč, doma Litoměřice a Přerov, úvodní čtvrtinu zakončí venku s Pardubicemi B.

Rozpis první čtvrtiny Beranů:

1. kolo Berani Zlín vs. Slavia Praha (sobota, 14. září)

2. kolo Baník Sokolov vs. Berani Zlín (středa 18. září)

3. kolo Berani Zlín vs. Chomutov (sobota 21. září)

4. kolo Dukla Jihlava vs. Berani Zlín (pondělí 23. září)

5. kolo Berani Zlín vs. Frýdek-Místek (středa 25. září)

6. kolo Kolín vs. Berani Zlín (sobota 28. září)

7. kolo Berani Zlín vs. ROBE Vsetín (středa 2. října)

8. kolo Poruba vs. Berani Zlín (sobota 5. října)

9. kolo Berani Zlín vs. Prostějov (pondělí 7. října)

10. kolo Třebíč vs. Berani Zlín (středa 9. října)

11. kolo Berani Zlín vs. Litoměřice (sobota 12. října)

12. kolo Berani Zlín vs. Přerov (středa 16. října)

13. kolo Pardubice B vs. Berani Zlín (sobota 19. října)

Kompletní program ševců najdete zde.