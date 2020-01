„Jsme mančaft, musíme si to říct. Takové zápasy jsou. Bohužel jsme to nezvládli,“ litoval kapitán Zlína Tomáš Žižka porážky 2:4 proti úřadujícímu mistrovi z Třince.

Hokej je přitom zase ve Zlíně lidová zábava. Fanoušci už nechodí na Zimní stadion Luďka Čajky ze zvyku, ale bavit se. Jenže nyní odcházeli otrávení. Nikoliv z porážky, ale z výkonu rozhodčích Hejduka s Úlehlou, kteří emoce podpořili nepřesnými výroky i kompenzacemi na obou stranách. Někteří si dokonce počkali na sudí před zimním stadionem a zasypali je nadávkami…

„Rozhodčí nemůžu komentovat,“ reagoval s úsměvem obránce Zlína Jakub Ferenc. „Bylo to hodně emotivní, nezvládli jsme to. Stálo nás to hodně – jeden dva góly. O to jsme byli v zápase kratší,“ litoval Žižka.

Jeho tým hrál šest oslabení, dvě z nich hosté využili. Naopak Zlín hrál jedinou přesilovku. Až v čase 55:23.

Jinak se ale servírovala parádní vyrovnaná bitva, kterou hattrickem rozhodl třinecký Wojciech Wolski.

„My nemáme peníze, abychom takové hráče kupovali, takže je musíme bránit a to jsme nezvládli. To je celé,“ reagoval zlínský asistent trenéra Martin Hamrlík.

„Je to další rozdílový hráč, co jsme potřebovali. V koncovce jsme se trápili. Wojtek je jedním z hráčů, co nám v posledních dvou zápasech pomohl. Ceníme si jeho nasazení i tréninkové morálky,“ pochválil svou posilu Varaďa.

Berani favoritovi však dlouho statečně vzdorovali. Vedli trefou Žižky, dokázali bleskově Honejskem reagovat i na třinecké vedení 2:1 po brankách Stránského a Wolskiho.

Emoce na ledě i v hledišti vzrůstaly a napětí ve druhé třetině vygradovalo po druhém zásahu Wolskiho, jenž poslal Oceláře podruhé v zápase do vedení 3:2 přesnou tečí.

Následně zlínský útočník Köhler na střídačce rozštípal svou hokejku, kapitán Žižka rozhodčím reklamoval zásah holí do obličeje, poté odešel do kabiny s rozbitou helmou a zápas dohrál se stehy v obličeji.

„Nic zajímavého,“ prohodil Žižka.

Už předtím skončily rukavice v tváři po vzájemném konfliktu Claireauxe s Kundrátkem.

Na začátku třetí třetiny zase po svém vyloučení Honejsek zaklepal holí o led, následně už z trestné lavice ironicky ocenil palcem nahoru výkon pánů v pruhovaném a spořádaně zamířil pod sprchy. Po zápase údajně chtěl mluvit s novináři, ovšem tiskové oddělení klubu mu vyjádření nedovolilo.

„Vůbec nevím, co se tam stalo. Byl jsem na ledě, najednou přišli sudí s druhým trestem. Nevím, co se tam dělo. Stalo se. Bohužel jsme za to zaplatili,“ litoval Žižka.

Trest za nesportovní chování dostala i zlínská střídačka, která Honejska podpořila také potleskem. Vše bylo doprovázeno bouřlivým pískotem necelých pěti tisíc fanoušků i několika plastovými láhvemi na ledové ploše.

„Klukům nic vyčítat nebudu, my si zápas musíme zanalyzovat. Říct si to, podívat se na fauly a chyby, které jsme udělali. Do budoucna se poučit. Hrajeme dobře a je škoda, že jsme zápas nezvládli,“ litoval Žižka.

Trest přišel následně ve 45. minutě po třetí trefě Wolskiho, který zvýšil na 4:2. A od té doby se duel spíše dohrával.

„Chceme poděkovat našemu týmu, zvládli jsme to, bylo to dobré utkání. Je to škoda, bod jsme si zasloužili, ale nedá se nic dělat. Když budeme v tomto trendu pokračovat, zase ty body na ledě leží. Chceme poděkovat i fanouškům, kteří nás během zápasu i po něm podporovali,“ vzkázal asistent Hamrlík.

„Výsledek se mi hodnotí dobře. Přijeli jsme sem s velkou pokorou, hráli jsme proti týmu, kterému se velmi daří. Pro nás je Zlín vždy těžký soupeř. Tento zápas nebyl výjimkou, jsme rádi za tři body. Kluci to odmakali, byli disciplinovaní, za to bych jim chtěl poděkovat,“ vzkázal Varaďa.

PSG BERANI ZLÍN - OCELÁŘI TŘINEC 2:4 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Žižka (Okál), 31. Honejsek (Freibergs) – 15. Wolski (M. Doudera, Kundrátek), 30. M. Stránský (P. Vrána, Wolski), 35. Wolski (Galvinš, Roth), 45. Wolski (M. Stránský, Marcinko). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla – Jindra, Zíka.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Köhler, Fořt, Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Herman, P. Sedláček, Popelka.

HC Oceláři Třinec: Štěpánek (Kváča) – M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Galvinš, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Chmielewski – Szturc.