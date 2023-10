S touto ztrátou zlínští hokejisté nepočítali, podle čehož vypadalo i nasazení v úvodní polovině zápasu. Poté se zvedli, zabrali a 40 vteřin před koncem třetí sirény srovnali na 3:3. Proti Litoměřicím však nakonec získali pouhý bod za prohru po samostatných nájezdech. O nich v deváté sérii rozhodl Australan Costa.

„První třetinu jsme odehráli hodně špatně, upřímně nevím z jakého důvodu,“ posteskl si asistent trenéra domácího mančaftu Petr Leška.

„Náš výkon byl bez emocí, nasazení, s tím se nedá vyhrávat. Od poloviny zápasu to začalo být lepší, trochu jsme se zvedli. Zaplaťpánbůh jsme získali bod,“ zhodnotil Leška celkový dojem ze zápasu.

Čím jste to pak změnili?

Změnily to dva zákroky – jeden Paukkua, kdy dohrál soupeře za bránou, za což byl vyloučený. Poté to stejně provedl i Bedřich Köhler. Prostě to byla hra do těla. Začali jsme bruslit, srážet se, vyhrávat osobní souboje. Tým se tím nastartuje, stejně jako diváci, ti dobře vidí, že se něco děje. Kluci na to navázali ve třetí třetině. Díky tomu jsme na konci srovnali.

Mohla hrát roli v první třetině menší koncentrace po derby ve Vsetíně?

Bylo to špatným nastavením v hlavách, přišli jsme si pouze zahrát. Nedokážu to vysvětlit. Jako trenéři musíme hráče na to připravit. Oni si však musí dát do hlavy, že zápas je v 17.30 hodin, musí na to být mentálně nachystaní. Do domácích zápasů takto vstupovat nemůžeme, to rozhodně ne!

Bylo na vás hodně samostatných úniků…

Roli v tom sehrála koncentraca. Na soupeře jsme se připravovali, věděli jsme, že to tak hraje, že spoléhá na brejky. Rovněž Litoměřice udělaly hromadu chyb, my jsme to však nevyužili.

Celkově padlo 19 trestů. Nebylo to až moc nervózní?

Bez emocí se to hrát nedá. Pokud ano, poté to bude vypadat jako v první třetině. Za mě to pak s hokejem nemá nic společného.

V prodloužení jste měli přesilovou hru, nakonec jste po dvou trestech v jednom čase čelili oslabení. Není to trestuhodné?

Když máme přesilovku čtyři na tři, tak bychom si s tím měli poradit, což jsme samozřejmě chtěli. Bohužel jsme to nevyužili.

Po hře v šesti dostal trest i Bedřich Köhler. Přiblížíte proč?

Rozčiloval se na tím, že jejich hráč hrál na buly rukou.

