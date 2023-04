GALERIE/ Hokejisté Zlína padli na ledě Rytířů v obou úvodních zápasech. V pondělním utkání prohráli 1:3. Na první gól v baráži čekali 107 minut a 55 vteřin.

Druhé utkání baráže Kladno - Zlín. Jakub Klepiš sólo neproměnil | Foto: Roman Mareš

Trenérský štáb Beranů se i přes prohru v úvodním zápase rozhodl neměnit sestavu. Stejně reagovala střídačka Rytířů. Ta naopak do boje vyslala vítězný mančaft.

Ševci znovu nezachytili vstup do utkání, tentokrát už brzy inkasovali, na konci druhé minuty se po teči prosadil někdejší bek Vsetína Slováček. O chvíli později bylo ještě hůře – hosté nechali zcela osamoceného Berana, který před oslavencem Hufem (24 let) nezaváhal. Zlínským hokejistům chyběla kreativita, těžko se dostávali do útočného pásma. Když už v něm byli, velkou šanci si nevytvořili. Ke konci úvodního dějství měl samostatný únik Klepiš, zkušeného útočníka vychytal hostujícího gólman.

Ševci do druhé třetiny vstoupili aktivně, po několika minutách se dostali do svých prvních velký šancí – Pospíšil po přihrávce Gazdy selhal před Brízgalou, později neuspěl ani ze slotu neuspěl Gazda. Berany zbrzdilo oslabení v polovině dějství, v tom následujícím se zaskvěl Huf. Největší dosavadní příležitost hostů v obou zápasech měl Pospíšil, který však Brízgalu nevymíchal. Na druhé straně Plekanec tváři v tvář ztroskotal na Hufovi.

Úvod třetí části poznamenala vzájemná vyloučení, ve hře čtyř proti čtyřem byli lepší domácí. Ti se také dočkali branky, Babka skvěle objel branku, puk skončil za zády Hufa. Hosté se první branky v baráži dočkali až v čase 47:55 druhého utkání, po individuální práci Kindla se bruslí prosadil Kratochvíl, který dostal kotouč do branky bruslí. Videorozhodčí však branku uznal. Kladno se zatáhlo, na straně Beranů měli zajímavé pokusy Sedlák, Novotný nebo Frömel. Hosté to v posledních minutách zkusili bez brankáře, v závěru dokonce měli početní převahu. Skončilo to však bez gólu.

Baráž o extraligu, 2. zápas

Rytíři Kladno – PSG Berani Zlín 3:1 (2:0, 0:0, 1:1), stav série 2:0

Branky a nahrávky: 2. Slováček (Veber, Filip), 5. Beran (Bláha, Filip), 45. Babka – 48. Kratochvíl (Kindl). Střely na branku: 37:31. Vyloučení: 9:8. Bez využití. Rozhodčí: Šír, Hejduk – Brejcha, Zíka. Diváci: 5 200 (vyprodáno).

Rytíři Kladno: Brízgala (Bow) – Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Ticháček, Sotnieks – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš (A), Indrák – Michnáč, Filip, Zikmund (A) – Beran, Pytlík, Bláha – Brodecki.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Novotný, Zbořil, Suhrada, Riedl, Talafa – Kubiš (A), Sadovikov, Köhler (C) – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Sedláček, Mrázek – Frömel, Hejcman, Pospíšil.