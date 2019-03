Vydal se do Prahy, aby se hájil. Argumenty ani osobní přítomnost před tribunálem ale zlínskému útočníkovi Tomáši Poznarovi nepomohly. Zkušený forvard Fastavu s odvoláním neuspěl a ševcům bude scházet ve dvou ligových zápasech.

Tomáš Poznar (vpravo) | Foto: Deník / Martin Břenek

„Za mě je to trošku smutné rozhodnutí, protože v tom nebyl žádný úmysl. Mešaninov mě fauloval, já jsem se chtěl od něj odtrhnout, bohužel to vypadalo blbě, což přiznávám. V reálu to ale tak nebylo. Rozhodnutí disciplinárky mě mrzí“ vyprávěl před třemi týdny po vyhraném domácím duelu s pražskou Duklou, kterou skolil gólem z penalty v nastaveném čase.