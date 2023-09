Laso obdržel už v létě, v té době se však rozhodl ještě počkat na další nabídky. Když se zlínský klub ozval minulé úterý, tak po krátké úvaze nabídku přijal. I díky doporučení dalšího Fina v barvách ševců. „Doslechl jsem se, že do Zlína má přijít i Jesse (Jesse Paukku), se kterým jsme si psali. Řekl mi, že vše je od kabiny až po fanoušky skvělé,“ využil Aleksi Salonen cenné rady.

Aleksi Salonen. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Když budu upřímný, tak v létě jsem si nemyslel, že vezmu angažmá ve druhé české nejvyšší soutěži. Pak se to však všechno rychle seběhlo. Klub mi v úterý zavolal, zda bych nechtěl přijít, což jsem si chtěl promyslet. Chci však poznávat nové země, styly hokeje, tak jsem nabídku přijal,“ vysvětlil jeden z důvodů přesunu do České republiky.

Aleksi Salonen, Jesse Paukku a Atte Huhtela, teď už to vypadá na menší finskou kolonii. Salonen a Paukku přišli do Zlína po slabším úvodu soutěže, Huhtela začátkem září, když zaujal na zkoušce. Klub přitom před tím neměl v kádru jediného Fina v historii!

A to v mančaftu ještě působí trio Zdeněk Sedlák, Nicolas Werbik a Jiří Suhrada, kteří mají zkušenosti z tamních mládežnických soutěží nebo i dokonce z dospělé kategorie.

„Minulou sezonu jsem hrál v Grazu, kde bylo hodně Švédů a Norů, nikdo však z Finska. Je tak skvělé, že jsou tady se mnou, je to mnohem jednodušší. V kabině jsou navíc kluci, kteří rovněž hráli u nás. A to ještě Jiří Suhrada byl v juniorech za Pelikány,“ pomyslel Salonen na parťáky, kteří by mu při nástupu do nového angažmá měli pomoci.

Dvojnásobný šampion finské nejvyšší soutěže v poslední době odmítl nabídky ze Slovenska, díky čemuž později mohl přijmout tu od Beranů. Za mužstvo Miloše Říhy mladšího naskočil pouhý den po příchodu!

„Měl jsem nastoupit až v pondělí, očekával jsem, že budu mít ještě volno. Ráno se mě pak zeptali, zda chci hrát, což jsem chtěl! Pak se doladily papíry a mohl jsem naskočit. Celkově jsem se cítil dobře. Hlavně jsem se nechtěl zranit,“ rozesmál se 30letý bek.

Ševci se Salonenem na čtvrtý pokus poprvé zvítězili, v sobotu si poradili s Frýdkem-Místkem 2:0. Finský obránce absolvoval 12 minut a 48 vteřin, minutu a půl odehrál v oslabení. Prezentoval se jedním blokem. Zápas přitom začal až jako sedmý bek.

„Tři body? Kvůli tomu jsem taky přišel!“ zdůraznil. „Byl jsem však zvyklý na něco zcela jiného. Někdy pouze chci držet puk, mít ho pod kontrolou. Ale tady? Hrajete pořád dopředu. Věřím, že mi bude stačit pár zápasů a rychle se aklimatizuji,“ přeje si novic zlínské kabiny.

Do ochozů proti Slezanům i přes špatný začátek sezony přišlo téměř tři tisíce diváků. A Aleksi Salonen si domácí debut naplno užíval!

„Atmosféra byla výborná, přitom přišla jen polovina lidí. Nedokážu si představit, jak to bude vypadat, až bude vyprodáno! Bavil jsem se s kluky, kteří říkali, že loňské finále bylo bláznivé. Musíme vyhrávat, aby znovu bylo plno!“

U Beranů je teprve velice krátce. Už teď ví, jaký s nimi má cíl – na konci sezony slavit návrat mezi tuzemskou špičku.

„Klub se chce vrátit do extraligy, to byla má hlavní motivace! Šlo vidět, že to myslí skutečně vážně, že to nejsou pouhé řeči. Chci vyhrát každý zápas a pomoci týmu zahrát si znovu v nejvyšší soutěži!“ dodává někdejší mládežnický reprezentant Finska.