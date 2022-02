Šarman si tak velmi překvapivě mohl odbýt pobyt na extraligové střídačce dospělých. Proti borcům z nejvyšší soutěže však už měl příležitost si zachytat v minulosti. A to v průběhu tréninkových jednotek Beranů. „Když byl někdo zraněný nebo nemocný, tak jsem s „A-mužstvem“ občas už trénoval v předchozích sezonách, pan Hrazdira nás takto bere. Jsem za to moc vděčný,“ neskrývá nadšení.

Ve zlínské kabině se potkal se zkušenými matadory Pavlem Kubišem nebo Ondřejem Němcem. „Jedná se o výborné hráče. Jsem rád, že jsem mohl sledovat jejich přípravu na zápas a to, jak hokeji vše obětují,“ připsal si cenný zážitek.

Na druhé straně měl po boku také své vrstevníky Michala Kořénka či Jiřího Suhradu. „S Kořenem jsem v kontaktu téměř každý den, kdykoliv jsem se na něj mohl obrátit. Stejně je to však u Suhyho a spousty dalších kluků – řekli mi, co a jak,“ poodkrývá Dominik Šarman.

Nedělní premiéra v seniorském hokeji nevyšla vůbec dle představ, Berani na ledě druhého Hradce Králové prohráli 0:4. Vyššímu skóre navíc ještě zabránil výborný výkon Michala Kořénka, jenž se blýskl 35 úspěšnými zákroky. „Chytal výborně, měl to moc těžké. Hradec se nebezpečně tlačil do brány a vyprodukoval dost střel. Kořen to však zvládl na jedničku,“ vyzdvihl o rok staršího kamaráda.

Proti Mountfieuldu se mohlo dostat také na mladšího z brankářů, který by při jisté konstelaci odchytal něco přes dvacet minut.

Kořének totiž ke konci druhé třetiny schytal pukem nepříjemnou ránu, ze které se chvíli vzpamatovával. Pro talentovaného gólmana to nakonec dopadlo bez újmy, zbytek duelu tak mohl dochytat. „V danou chvíli mi proletělo hlavou, že bych se případně mohl dostat do branky. Kořen se ale naštěstí zvedl a byl připravený pokračovat.“

Dominik Šarman zažil o něco speciálnější premiéru na střídačce než někteří jeho brankářští předchůdci – zápas se uskutečnil před obrazovkami České televize, sám Šarman se několikrát dostal do jejich záběrů. „Upřímně mě to ani neznervózňovalo, nějak jsem to neřešil. Bylo jen zajímavé, že utkání zrovna vyšlo na televizní přenos,“ zamýšlí se.

Během nedělního střetnutí za 20letým brankářem poletoval hlavní kouč ševců Luboš Jenáček, kterého Šarman dobře zná z působení v juniorském výběru. Právě odtud se Jenáček po rezignaci Roberta Svobody a měsíčním bezvládí definitivně přesunul na lavičku prvního týmu zlínského mančaftu.

„Pan Jenáček je výborný trenér. Bylo skvělé, že jsme ho tehdy mohli dostat. Moc nás mrzelo, že poté odešel k „A“. Všichni jsme ale chápali, jaká je situace a přáli mu jen to nejlepší. Na druhou stranu pan Jurík (Juraj Jurík, současný hlavní trenér zlínských juniorů – pozn. red.) to rovněž vede skvěle, na pana Jenáčka dokázal navázat.“

Jak tehdy kabina prožívala dobu, kdy se Luboš Jenáček pohyboval na hraně mužstva juniorů a prvního týmu Beranů? „Pro mužstvo se jednalo o velmi zvláštní období, pořádně jsme nevěděli, co bude,“ nastínil.

Zlínští junioři letos zažívají specifickou sezonu – vinou zúžení nejvyšší soutěže po skončení Skupiny o udržení automaticky sestoupí pět týmů, další čeká baráž.

Berani před zítřejší domácí dohrávkou s Chomutovem (12.15 hodin) pobývají na třináctém místě, na dvanáctou Olomouc ztrácí čtyři body. Mají však zápas k dobru. „Poslední dobou to bohužel máme jak na houpačce. Doufám, že se naše výkony ustálí, bude to šlapat, jak má a uhrajeme play-off. Osobně si myslím, že to od nás není úplně špatné. Musí to však posoudit jiní,“ uzavírá 20letý brankář zlínské juniorky Dominik Šarman.