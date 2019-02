Zlín – /ROZHOVOR/ Vodní živel se zase řítí na hlavní město. Cíl? Praha-Libeň. Místo: 02 aréna. Čas: 18.20. Žádné povodně ani tsunami meteorologové neočekávají. Robert Říčka, hokejový útočník PSG Zlín, se jen chystá rozšířit svůj gólový účet v největší aréně u nás a pomoct oddálit konec sezony. Kdy jindy, když ne teď. Z šesti zápasů vyšel naprázdno jen dvakrát. Trefil se v posledních třech zápasech včetně úvodních dvou bitev čtvrtfinále play-off.

Robert Říčka. | Foto: DENÍK/Jiří Hejtmánek

„To jsem ani nevěděl. Pamatuji si, že jsem tam dal první extraligový gól a letos první v play-off. Na O2 arénu mám krásné vzpomínky," přiznal Říčka v rozhovoru pro Deník.

Těší vás tato bilance?

Je to pěkné, nebylo by špatné, kdybych přidal další. Ale sázkářům raději nebudu doporučovat, aby si na mě vsadili. (smích) Čeká nás těžký zápas, Sparta bude chtít sérii ukončit, na druhou stranu my jim budeme chtít situaci co nejvíce znepříjemnit a opět vyhrát.

Nedávno jste říkal, že atmosféra je horší než ve starších halách. Čím vám tedy sedí?

Možná je to náhoda, ale musím přiznat, že se mi tam hraje dobře. Nedokážu ale konkrétně říci proč, jestli je to ledem či prostředím. Ale hraje se mi tam lépe.

Před sérií říkali, že je tam horší led, ale co mantinely a plexiskla? Jsou jiné než jinde?

Po pravdě v této sérii byl led v Praze lepší než u nás. Asi to bylo tím, že přišel plný dům. Jinak už v O2 aréně mají moderní měkké mantinely i plexi mají jiné. Je to něco jiného než na ostatních stadionech.

Budete odvracet mečbol Sparty. Co udělat, aby vám ve středu neskončila sezona?

Připravit se pořádně, nedělat chyby, nepouštět je do brejků. Mají šikovné hráče, kteří když se dostanou do přečíslení, dokážou šance proměnit a přetočit zápas na svou stranu. Jak se dostanou do vedení, tak jejich zkušené mužstvo si ho už dokáže pohlídat a nás ani nepustit do žádných extra šancí. Základ bude držet co nejdéle dobrý výsledek, ještě lepší dát první branku. Od toho se musíme odrazit.

Při součtu poslední třetiny třetího a první části čtvrtého zápasu série jste vystřelili jen pětkrát. Máte pro to vysvětlení?

To bylo zapříčiněno tím, že jsme dostali poměrně rychle první gól. Jak jsem říkal, když se dostane Sparta na koně, dokáže to zavřít a je těžké se dostat do vyložené šance. Pak jen střílíme z dálky. Základem bude hrát to co nejdéle vzadu na nulu.

Jste ve výhodě, když nemáte co ztratit a naopak pro Spartu bude poslední krok asi nejtěžší?

Nemyslím, že bychom byli ve výhodě, Sparta vede 3:1 a může hrát v relativním klidu. Poslední krok je sice nejtěžší, ale je to otevřené. V zápase se může stát cokoliv a uděláme maximum, abychom si minimálně ještě jednou zahráli před našimi fanoušky.

Zažil jste někdy obrat z 1:3 na 4:3?

Nevybavuji si. Já osobně moc zkušeností s play-off nemám, protože v Havířově jsme nikdy moc daleko nedošli, spíš vypadli už v prvním kole. A když jsme hrávali ve druhé lize, většinou jsme soupeře válcovali. Podobný obrat si tedy nepamatuji. Je to hokej, je to sport, stát se to může a pokusíme se o to.

Zlín to dvakrát zažil v sérii se Znojmem a Vítkovicemi. Nepřipomněli vám to kluci v kabině?

Ne. Ale každá série je úplně jiná a my se chystáme na další zápas. Pokud se nám podaří zvládnout, půjdeme za dalším. Je zbytečné se teď dívat dopředu. Nyní se soustředíme na středu a odvrácení konce sezony.

Síly ještě nějaké zbývají?

Ano. Samozřejmě série je náročná, ale už není na co se šetřit. Sezona nějakým způsobem finišuje. Síly ubývají, ale pořád to není hrozné.

Ale zrovna vaše první formace je hodně vytěžovaná, v domácích zápasech suverénně nejvíce…

Hrajeme hodně. Je pravda, že tolik vytěžovaný jsem nebyl ani v Havířově, takže je to náročnější. Člověk se ale na to nemůže dívat, ale spíše naopak, když dostanete prostor, tak týmu co nejvíce pomoci a dát nějaké branky.

Cítíte ze strany soupeře, že zejména na vás se soustředí a provokují?

Nic extra. Myslím, že to k play-off patří, pošťuchovačky před bránou v této fázi sezony jsou normální. Nemyslím si, že z jedné či druhé strany tam byly nějaké zákeřné fauly či nefér zákroky. Vše je zatím v rámci fair-play.

Říčkovy góly v O2 aréně

13. kolo: 17. října 2014 Slavia – Zlín 1:2

Ukázkovou kombinaci na jeden dotek zakončil premiérovým gólem v extralize přesnou střelou do horního růžku.

41. kolo: 3. února 2015 Sparta Praha – Zlín 4:3 v prodl.

Ve 22. minutě vyrovnal na průběžných 2:2, když dorazil do sítě odražený kotouč od mantinelu po střele Maruny.

1. čtvrtfinále play-off: 20. března 2016 Sparta – Zlín 4:3

V přesilovce gólman Sparty Taylor vyrazil střelu Žižky od modré čáry před sebe a kotouč zametl do brány v polovině utkání Říčka.

2. čtvrtfinále play-off: 17. března 2016 Sparta – Zlín 0:4

Holík vybojoval puk v rohu, posunul ho na Bukartse, ten ještě přihrál na Říčku, který se z mezikruží nemýlí.