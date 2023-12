ROZHOVOR/ Leč hráli s dvanáctým týmem Chance ligy, jedno jim upřít nejde: Takto sebevědomý a dominantní v letošní sezoně snad ještě nepředvedli. Zlínští hokejisté po reprezentační pauze porazili Frýdek-Místek 4:1, díky čemuž podruhé v prosinci vyhráli. „Bylo by krásné, kdyby se nám takto dařilo hrát pořád. Není to ale reálné. Každopádně se budeme snažit, abychom prvky, které nás zdobili v útočné fázi, předváděli i nadále,“ přeje si hlavní kouč Beranů Jan Srdínko.

Trn z paty vám znovu vytrhl Jakub Šlahař (2+1), že? Zařídil všechny klíčové okamžiky…

Teď se toho zhostil Kuba. Až si kluci začnou více věřit, tak se k němu přidají další hráči.

Mimo jiné se prosadil v sedminutové přesilovce. Zažil jste někdy takovou výhodu?

Za moji kariéru už ano. Přesilovky nejsou naše silná stránka, hráli jsme ji s respektem, větší část to tak i vypadalo. (úsměv) Šlahy naštěstí dal gól, odšpuntoval to. Znovu se to uklidnilo. Když soupeř ubrání tak dlouhou přesilovku, pak hrozí, že zadupe vaši sebedůvěru.

Přesilovku jste nakonec využili v šesté minutě. Ulevilo se vám hodně?

Byl to odrazový můstek. Klíčový byl ale každý gól, pomohl nám se dostat k vítězství. Frýdek má vepředu velkou sílu, výborné útočníky. I když jsme tlačili, tak jsme museli zůstat obezřetní, z jakéhokoliv přečíslení umí vstřelit gól.

Premiéru si odbyl Stefan Warg. Jak začal svoji zkoušku?

Zahrál dobrý zápas, na větší hodnocení je ale ještě brzy. Celkově musím pochválit celý tým, až na pár chybiček předvedl výborný výkon. Působil sebevědomě, vytvářeli jsme si hodně šancí. Ke vší úctě k soupeři mohl být i nějaký gól navíc. Každopádně jsme nesmírně rádi za vítězství.

V obraně naopak chyběli další zkušení beci Marek Hrbas a Zdeněk Čáp. Vysvětlíte důvod?

Mára Hrbas byl nemocný. Navíc jsme se rozhodli dát příležitost Vojtovi Riedlovi, který se s námi připravuje, jezdí hrát do Hodonína. Šanci musí dostávat všichni kluci, v obraně máme vyrovnané hráče. Všechny musíme zapracovat do hry. Teď jsme se rozhodli k tomuto kroku. Vojta hrál dobře.

Za Frýdek nastoupil Zdeněk Sedlák mladší.

Vůbec jsme to neřešili. Na Frýdek jsme se připravovali jako na celek. Zaměřili jsme se na zmíněnou útočnou sílu v prvních dvou pětkách, chtěli jsme i minimalizovat vyloučení. Podařilo se nám to.

Vrátí se Zdeněk Sedlák s Romanem Vlachem?

Klukům končí hostování k polovině ledna. Není to na pořadu dne, budeme to řešit za pochodu.

