„Za pár let chci být v pozici, na jakou jsem zvyklý,“ hlásí Dobiáš.

Tedy vést tým, rozhodovat zápasy, být lídrem a tahounem. Do role vůdce ho předurčuje i vznětlivá povaha. „Neumím prohrávat, na ledě jsem nervák. Není mi jedno, co se tam děje.“

Když se mu něco nelíbí, jedná narovinu.

„Koše ani hokejky to neodnášely, protože to nejsou moje věci, ale klubu. To si nemůžu dovolit, nespokojenost jsem dával najevo verbálně,“ vysvětluje 19letý talent, který s hokejem začínal v Uherském Hradišti.

Výjimečně ostrý je vůči svým bývalým spoluhráčům i veřejně do médií. „Někteří na to kašlali. Přišlo mi, že je to nebavilo. Když vás hokej nebaví, nemůžete ho hrát.“

Sebevědomí mu rozhodně nechybí.

I když teď v áčku si musí dávat pozor na pusu.

„To není jak v juniorce. Nemůžu si dovolit, abych klukům nadával. Krotit se nijak nemusím, zatím je všechno v pohodě,“ hlásí Dobiáš, který svou výbušnou povahu po rodičích nezdědil. „Oni jsou až moc hodní,“ poznamenal rodák z Uherského Hradiště, jenž žije v Kudlovicích.

Svou pozici a roli v týmu si musí budovat od nuly.

„Je to něco nového. Byl jsem celou dobu v mládeži na něco zvyklý, ale teď si musím pozici zase vybojovat. Teď do toho jdu s pokorou. Chci se učit nové věci od starších kluků,“ hlásí Dobiáš.

Ačkoliv pověst úrovně české nejvyšší juniorské soutěže je nevalná, on s 51 kanadskými body za 28 gólů a 23 asistencí vyčníval. V superpoháru se zase blýskl hattrickem, dvěma asistencemi a vítězným nájezdem v utkání proti Kometě. S nadsázkou popřel fakt, že hokej je kolektivní hra.

„Týmová hra to je, ale někdy se týmu nedaří. Je aspoň dobré, že se daří vám osobně. Jsem naštvaný, že jsme to nedotáhli dál, i když sezona skončila předčasně. Poslední místo fakt hezké nebylo. Byl jsem šťastný, že se mi podařilo něco vyhrát,“ přiznává Dobiáš, že tentokrát osobní statistiky stranou rozhodně nešly.

Proč taky, vždyť Berani hráli druhé housle, z devatenácti týmů turnaje O pohár DHL skončili předposlední. Dobiáš musel skousnout 23 porážek z 36 zápasů.

„Aspoň jsem se trošku naučil prohrávat, protože jsme ztratili hodně zápasů. Zároveň mi to ukázalo, že když budu makat, můžu se ukázat alespoň já, když se nedaří týmu. Pomohlo mi to i dostat se do áčka a podepsat smlouvu. Když se maká, dostaví se výsledek,“ poznal na vlastní kůži Dobiáš, který už naskočil do dvou zápasu v seniorské extralize. Premiéru si odbyl 20. října ve vítězném zápase v Hradci Králové (6:5) a hrál i na Štěpána v Plzni (4:2).

VZORY? PASTRŇÁK A JÁGR

Dlouhá léta fanoušci ve Zlíně zbožňovali Petra Čajánka, který byl také emotivní, těžko snášel porážky a nechal na ledě srdce. „Nedá se říct, že by to byl můj vzor, ty mám jiné. Ale měl super kariéru, za to ho obdivuji. Líbí se mi dnešní hráči typu Pastrňáka, pak samozřejmě Jágr,“ culil se Dobiáš.

S nárůstem formy a kanadských bodů si Dobiáš na ledě čím dál víc věřil.

„I běžně mám sebevědomí dost vysoké, ale pomohlo mi to. Mám to tak, že si na ledě věřím, ale mimo led jsem obyčejný kluk, na nic si nehraji. Nedá se říct, že bych byl na hrušce. Se všemi se bavím, nikoho nekritizuji bez důvodu,“ tvrdí Dobiáš, který v polovině května se pro server hokej.cz jako kapitán rozpovídal o atmosféře i výsledcích juniorů Zlína. A nebral si servítky.

„Špatné výsledky byly určitě cítit, ale klukům to tam bylo víceméně jedno. Někteří tam chodí, protože musí, aby na ně rodiče nebyli naštvaní. Některým je to jedno, ale my, starší kluci, jsme se snažili na ně řvát, aby nechodili, když je to nebaví. Stejně to nepomohlo. Atmosféra v kabině nebyla úplně dobrá,“ přiznal mimo jiné Dobiáš.

UPŘÍMNOU ZPOVĚĎ MU NIKDO NEVYČÍTAL

Neobvyklá otevřená zpověď se mu prý nevymstila. „Jestli to někomu vadí, ať mi to klidně řekne. Ale myslím, co jsem řekl, je pravda a za tím si budu stát. Kdyby to nebylo pravda, někteří kluci by se ozvali. Jenže se nikdo neozval. Třeba si to uvědomili a budou makat,“ věří Dobiáš.

„HOKEJ JE MŮJ ŽIVOT“

Konkrétně jeho do hokeje prý nutit nikdo nikdy nemusel. „Já hokej miluju nadevšechno. Mám ho na prvním místě. Hokej je můj život,“ vyznal se.

Jedním z mála pozitiv loňské sezony zlínských juniorů byla první formace, ve které Dobiáše doplňovali Sebastian Fajkus s Matějem Seberou.

„Když se nedařilo nám, nikdo jiný to neodehrál a bylo to špatné. Přitom dřív jsme měli poměrně kvalitní tým. Kdyby každý makal na sto procent, v klidu bychom byli v první osmičce,“ myslí si Dobiáš.

Tým nenastartovala ani výměna trenérů. Zatímco trenér Robert Svoboda se vrátil k áčku, k juniorům přišel Antonín Stavjaňa. „Vůbec nepomohla. Ani na atmosféře v týmu to nepomohlo. Bylo to hodně špatné,“ kroutí hlavou Dobiáš.

PŘÍPRAVA JE PODOBNÁ JAKO V JUNIORCE

Přesto právě spolupráci v juniorce s trenérem Svobodou si nemůže vynachválit. Byl to on, kdo mu dal během sezony příležitost mezi seniory, nyní si ho pozval i do letní přípravy.

„Maká se hodně, což je do sezony potřeba. Je to hodně podobné, jako jsme měli letní přípravu s juniorkou. I tehdy jsme absolvovali přípravu s panem Svobodou, tréninky jsou dost podobné. Jen pan Hamrlík tam přidává nové a jiné věci, na které jsem nebyl zvyklé. Ale i ty jsou super,“ pochvaluje si Dobiáš.