vítězství proti silnému soupeři

Věděli jsme, že Třebíč je dobrá do obrany, mají ji výborně zorganizovanou. Je těžké se přes to probíjet. Zkusili jsme si to už minulou sezonou, kdy jsme s nimi hráli play-off. Bylo to podobné jako tento zápas. Proměnili jsme šance, které jsme měli, díky čemuž jsme vyhráli.

možnosti dříve rozhodnout

Musel bych se na to podívat, teď si to úplně nevybavuji. Možná tam i nějaké další šance byly, do moc příležitostí nás ovšem nepouštěli. Hlavně jsme rádi, že jsme to ubojovali.

pěti inkasovaných gólech v posledních pěti zápasech

Je větší důraz na to, abychom více hráli z obrany a soupeře nepouštěli do velkých šancí. Povedlo se nám to i proti Třebíči.

lepší efektivitě oproti začátku sezony

Máme vítěznou šňůru, doufám, že nám to vydrží co nejdéle. Samozřejmě je to dobře i pro naše sebevědomí. Lépe se nám hraje, góly pak přichází.

kvartetu Finů ve zlínské kabině

Sžívám se s tím úplně v pohodě, do kabiny zapadli skvěle. Komunikujeme anglicky, není tam žádný problém.

přínosu Seveřanů

Mají úplně jinou mentalitu, do všeho jdou naplno. Jsou pracovití. A také stále veselí. Když se něco nepovede, tak jedou dál, nedělají si z toho velkou hlavu.

odlišné mentalitě a pracovitosti

Nemyslím si, že bychom jako Češi byli lajdáci, proti nám jsou však extrémně pracovití. Teď je to však výborně nastavené, hodně pracujeme všichni.

aspektech lídrovství Finů

Určitě to mají v sobě. Přinesli vítěznou mentalitu, hodně to hecují. Dost nám to pomáhá.

osobní formě a čtyřech bodech v osmi zápasech

Zatím se cítím dobře, doufám, že to vydrží co nejdéle. Není důležité, jak se cítím já, klíčové jsou výhry.

sobotním zápase na Lapači

Vždy je tam skvělá atmosféra, většinou bývá plný zimák. I když na nás lidé pískají, tak se na to těším. Užíváme si to.

solidním vstupu obou týmů do sezony

Doufám, že zápasy by mohly vypadat jako v play-off, ty byly vyrovnané. Naštěstí jsme je dokázali převážit na svoji stranu.

loňském play-off se Vsetínem

K play-off patří, že je to vyhrocené, jsou tam šarvátky, ostřejší zákroky. Tak se v něm hraje.