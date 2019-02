„Je to o roli v týmu, kterou přijmete. Doma se o mě nebojí, proti střelám chodím automaticky,“ popisuje 23letý hokejový útočník Pavel Sedláček svou nevděčnou roli před dnešní bitvou na ledě pražské Sparty po olympijské přestávce.



Nechybí vám častější radost z gólů?

Je to nevděčné především vůči lidem. Ale nikdy jsem nebyl střelec. Bránění mi vyhovuje, baví mě. Chtěl bych dávat více gólů, ale zaměřuji se na defenzivní činnost. A snažím se to dělat co nejlépe.

Ale třeba v juniorce nebo ve druholigovém Šumperku jste střílel góly…

Tam ano. Ale také jsem měl úplně jinou roli, kterou přijmete. Už pod trenérem Vlachem jsem chodil na oslabení, už tehdy jsem plnil defenzivní roli. Přijal jsem ji a podle toho se snažím hrát.

Naposledy ve druhé polovině ledna v Pardubicích jste dal svůj třetí extraligový gól v životě, zároveň ale všechny tři skončily v brance po vlastní teči soupeře. Máte z nich stejnou radost jako po klasické trefě?

Každý dá někdy takový gól, který někdo předtím ještě tečuje. Mám z nich stejnou radost, jako kdyby to bylo čisté.

Nyní jste v týmu prvním útočníkem, který chodí na všechna oslabení. Dá se říct, že v tomto směru jste klíčový hráč, ne?

(směje se) Tak to vůbec neberu. Jsem rád, že chodím na všechna oslabení, ale nemyslím, že bych byl klíčovým hráčem. Od toho jsou tady jiní, kteří zápasy rozhodují góly.

Ovšem na začátku sezony jste chvíli hrál prvního centra.

Ale nebylo to postavené tak, že bychom byli první lajna. My jsme jen chodili na elitní formaci soupeře, abychom je bránili a udělali prostor pro naše produktivní hráče. Byla to pro mě neskutečná zkušenost, že můžu nastupovat proti nejlepším soupeřům. Když si to dávají, je těžké to občas bránit, ale vždy to nějak jde udělat.

Z pohledu zblokovaných střel jste druhým nejlepším hráčem týmu. Je těžké proti střele nastavit vlastní tělo?

Když vidím hráče střílet, jdu do toho. (úsměv) Nechci se střelám vyhýbat. Když jí uhnu, je to horší a bolí to mnohem víc, než když do ní kleknu a trefí mě to. Navíc pro tým je lepší, když střelu zblokuju, než kdybych uhnul, proletělo to a inkasovali bychom gól. Tím chci pomoct týmu.

Jdete proti ráně už automaticky, nemáte strach o své zdraví?

Je to strašně rychlé, jdu do toho automaticky. Nad tím vůbec nepřemýšlím a jdu proti střele, abych ji nepustil k brance.

Neříkají vám rodiče nebo manželka, ať do střel neleháte, protože se o vás bojí?

To ne. (směje se) Vlastně až v Liberci jsem si přivodil první vážnější zranění, když jsem chtěl zblokovat střelu a nemohl jsem hrát. Jinak jde jen o modřiny, které chvilku bolí, ale hrát s tím jde.

Chodí rodiče nebo manželka na zápasy?

Táta chodí skoro na každý, manželka už podle času. Zápasy začínají až v podvečer, což je už na malou pozdě. Ale když se hraje od 15.30 hodin, dorazí i holky. Ale jinak přijdou rodiče od manželky nebo její brácha.

Kvůli vaší roli v týmu nejste ani typem hráče, který by po každém zápase rozdával rozhovory. Nechybí vám mediální publicita, není vám to líto, že po zápasech nejste středem pozornosti médií?

To vůbec ne. Když vyhrajeme, jsem rád, že jsme vyhráli jako tým. Neberu to jako jednotlivec. Vůbec mě nemrzí, že nechodím na rozhovory. To mi vůbec nechybí. (smích)

Nyní k aktuálním tématům. Před posledními třemi zápasy základní části s pražskou Spartou, Chomutovem a Plzní jste v tabulce šestí. To zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play-off. Bylo by pro vás zklamáním, kdyby přímý postup nevyšel?

Určitě chceme být do šestky, to by bylo super. Nikdo to od nás nečekal. Ale když to nevyjde, jede se dál. Desítku máme skoro jistou. Na Spartě už půjde poznat, že jsou před námi poslední tři zápasy. Je důležité potvrdit účast v desítce a pojistit si šesté místo. Pak uvidíme, jak to dopadne.

Před olympijskou přestávkou jste naskočil do posledního zápasu v Třinci po zranění kolene, už jste tedy stoprocentně fit?

Ano. V Liberci jsem dostal pukem, když jsem klekl do střely. Dostala se mi tam krev, nehrál jsem asi dva a půl týdne. Zranění už je doléčené.

Odehrál jste i přípravný zápas se Soči (0:5). Co vám zápas s týmem z ruské KHL ukázal?

Šlo vidět, že nezkazili snad jedinou přihrávku. V kombinaci byli výborní. Ale výsledek mohl být úplně jiný. Měli jsme tam šance dát nějaké góly. Jen nám to tam nespadlo. Navzdory výsledku to tak špatné nebylo.

Po olympijské přestávce se vracíte do zápasového rytmu dnes od 18.30 hodin na ledě pražské Sparty. Byla už pauza dlouhá?

Měli jsme tréninky, navíc jsme všichni doma onemocněli i s malou. Nikde jsem nebyl, celou dobu jsem strávil doma.

Nemrzí vás, že jste nevyrazil třeba na hory?

Ani ne. Zase jsem byl s rodinou.

Jak si užíváte roli tatínka malé dcerky Lilianky?

Je to jiné, než dřív, ale je to zároveň obrovská radost. Když přijdu domů, těším se na malou. Jsem úplně spokojený.

Olympiádu jste sledoval?

Ano. Zápas Čechů o třetí místo s Kanadou jsem už neviděl, byl jsem u rodičů a nesledoval jsem to. Ale jinak všechny zápasy jsem viděl. Je škoda, že nezískali medaili, kluci si ji za celý turnaj zasloužili. Také klobouk dolů před Ester Ledeckou. Asi nikdo nečekal, že uspěje na snowboardu i lyžích. To je úplná pecka, neuvěřitelné.