„Na Vsetíně to bylo spontánní, puk se postavil na hranu. Teď proti Sokolovu jsem věděl, že je konec přesilovky. Netušil jsem, komu to dát. Nabral jsem si to, v poslední chvíli mi to vysekl. Třeba to vyjde příště,“ přeje si 22letý útočník.

Co je to tzv. Michigan goal? Hokejový trik, kdy hráč nabere kotouč zpoza branky a hozením lakrosovým způsobem nad rameno brankáře vstřelí gól.

Smutnit ale nemusel. To rozhodně ne. Ševci zvítězili už posedmé v řadě, ani jednou přitom neztratili bod. Sám uzavřel skóre na 5:0, v klubu se prosadil už počtvrté.

Všechny trefy vstřelil na Zimním stadionu Luďka Čajky. „Je tu skvělý zimák, hraje se zde výborně. Většina gólů navíc padla u kotle, který je dobrý! Emoce jsou pak velké, vždy jsem rád, když se to poštěstí. Rád dávám góly, rád vyhrávám!“ zdůrazňuje zlínský odchovanec.

Herně to byl dost pomalý rozjezd. Domácí úvodních 40 minut dvakrát nezářili. Soupeře snad poprvé v sezoně přehráli profesorským způsobem – v brance to zavřel výtečný Huf, ze 17 střel dali pět gólů. „Nezačali jsme nejlépe, celkově to od nás nebylo nejlepší utkání. Jsem však rád, že jsme se semkli jako tým a dostali se do toho. Třetí třetinu jsme si už uhráli,“ těší Sedláka.

Produktivní Berani zametli se Sokolovem a vyhráli už posedmé v řadě!

Kontrast snad nemohl být větší. V pondělí hráli ve fantastické atmosféře na vsetínském Lapači, o dva dny později doma přivítali soupeře, který druhou nejvyšší soutěž pravidelně hraje teprve čtvrtým rokem. „Derby je specifické, jsou to asi nejlepší zápasy, jaké vůbec můžeme hrát. Tato utkání jsou něco víc,“ září mladý útočník při vzpomínce na úspěšný pondělní večer. „Další duely bych ale rozhodně nechtěl podceňovat. Extra motivovat jsme se tak nemuseli. Hlavně chceme vyhrávat a je nám jedno, proti komu hrajeme,“ má jasno.

Proti Vsetínu nastoupil podruhé v kariéře. Premiérově při svém debutu ve zlínském prvním týmu, kdy hned skóroval. Na Lapači však v mužské kategorii nastoupil prvně. „Když jsem vylézal ze šatny, tak po mně pískali a házeli piva, měl jsem husí kůži. Takové zápasy mě ale baví, rád si s těmi lidmi něco vysvětlím,“ culí se dravý forvard. „Vyhrocené zápasy mám rád. Bylo fakt hezké, jak zimák fandil. Náš kotel odstřihli do rožku, pořád je ale bylo slyšet,“ usmíval se dobře naladěný borec, který má i zkušenosti s nejvyšší finskou soutěží.

Teď je však ve Zlíně. I díky jeho osmibodovému příspěvku se ševcům momentálně daří, v posledních sedmi zápasech nepřišli o jediný bodík! „Šel jsem sem s tím, že se to zvedne, doufal jsem, že to tak bude. Snad to dotáhneme co nejdále, hlavně to nesmíme zakřiknout. Musíme být opatrní,“ zůstává ostražitý Zdeněk Sedlák mladší.

Berani takové období téměř nepamatují! Napodobili sérii ze sezony 2014/2015

Zaujal už při svém debutu proti Vsetínu, naplno se však projevil ve chvíli, kdy ho trenéři hodili do jedné formace s Kindlem a nedávným novicem Kratochvílem. „Spolupráci hodnotím velice kladně. S klukama jsme si sedli jak lidsky, tak na ledě. Ne vždy to tak pochopitelně musí fungovat. Zatím nám to ale jde. Doufám, že v tom budeme pokračovat!“

Další dílek úspěšného tažení se přičítá Zdeňku Sedlákovi staršímu, jeho otci. Od chvíle, kdy posílil trenérský tandem Miloš Říha mladší, Oldřich Horák, Berani vyhráli všech sedm zápasů. „Pořád něco říká a běhá zleva doprava, nejde ho nevnímat,“ rozesmál se mladý útočník

„V dané chvíli to ale neberu tak, že je za mnou můj táta. Na střídačce je to hlavně další trenér, v tu chvíli vám to ani nedojde. Nějak to vyplynulo, každopádně je to zvláštní situace. Především mě ale těší, že se to zvedlo, že nám to jde,“ uzavírá Zdeněk Sedlák mladší.

Jak dlouho to Beranům ještě půjde?