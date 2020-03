„Nudit se určitě nebudu,“ pousmál se Sedlák. „Ještě doléčuji zranění, snažím se i dělat něco do školy a také trávím trochu času s rodinou,“ prozradil odchovanec zlínského hokeje, jak tráví nadbytek volného času.

Prožil rozporuplnou, předčasně ukončenou sezonu. Ačkoliv na mistrovství světa juniorských klubů vyhrál tabulku střelců a góly střílel i v národním týmu, na vrchol sezony – domácí mistrovství světa dvacítek se nedostal.

„Dal jsem do toho všechno, nemám si co vyčítat. Trenér chtěl jiné typy hráčů, nehodil jsem se mu a nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. S tím nic už teď neudělám,“ pokrčil rameny.

Už krátce poté, co byl vyřazen z kádru, se Sedlák ostře ohradil proti trenérovi reprezentační dvacítky Václavu Varaďovi. Prohlásil, že nominace byla už předem daná.

Nic proti trenéru Varaďovi nemám, ale…

„Říkal jsem to před mistrovstvím a stojím si za tím i teď,“ tvrdí Sedlák, který v posledním zápase před nominací vstřelil gól po sólu přes celé kluziště a přidal další dvě asistence.

„Proto si úplně nemyslím, že bych si měl po zápase balit věci a jet domů. Proti panu Varaďovi nic nemám, on chtěl postavit spíš defenzivní tým. Měl jsem problém hlavně s tím, že mě tahali po všech kempech a bylo jedno, jak budu hrát. Stejně jsem se jim nehodil do jejich stavby mužstva. Byla to pro mě ztráta času. Kdybych trénoval a hrál zápasy v klubu, tak by mi to dalo víc,“ myslí si dodnes Sedlák.

„S trenérem jsme si to dodnes nevyříkali, ale určitě, když se spolu někde potkáme, probereme to. Nic proti němu nemám,“ vzkázal.

Poté, co se jeho jméno neobjevilo v nominaci, překvapená byla i veřejnost, stejně jako nejbližší okolí.

„Ohlasů jsem měl strašně moc. Musel jsem si vypnout mobil, protože mi psalo strašně moc lidí s dotazem, co se stalo. Napsali mi dokonce i kluci z Frýdku, proti kterému jsme tehdy hráli. Nechápali, proč v nominaci nejsem. Byl to pro všechny velký šok. Ani v Kärpätu o mé účasti na šampionátu nikdo nepochyboval. Ale pro ně se nic nezměnilo. Jsem už v Oulu dlouho a oni vědí, jaký jsem hráč i člověk,“ pochvaluje si přístup Sedlák, který už nakoukl i do seniorského hokeje.

Zábavná sezona

Oblékl hned tři různé dresy. Ve druhé nejvyšší soutěži v týmech Hermes (1+2) a RoKi (1+4) odehrál podle statistik celkem 19 zápasů s bilancí dvou gólů a šesti asistencí. Do posledních dvou zápasů naskočil i za juniorku Kärpätu.

„Zápasů bylo mnohem méně, byl jsem hodně zraněný a nedohrál dost zápasů, takže statistiky nejsou úplně přesné. Ale byla to zábavná sezona. Šel jsem z jednoho týmu do druhého. Mohl bych o tom napsat knížku, co se mi celý rok dělo. Ale sezonu hodnotím pozitivně, posunula mě hodně mentálně a psychicky, jsem teď odolnější a připravený na další sezony,“ je vděčný Sedlák i za překážky, které mu život připravil do cesty.

Ačkoliv se může zdát, že přechod mezi dospělé byl náročnější než předpokládal a čísla nemá tolik oslnivá, jak byl zvyklý, motivaci po odmítnutí na šampionátu neztrácel.

„Vůbec ne. Zdravě jsem se naštval a pokračoval dál ve své práci. Ne, že by se mi úplně nedařilo, ale mohlo to byt lepší,“ tuší Sedlák. „Tohle jsou věci, které jsou o politice a ne o hokeji. Tyhle věci já neovlivním a nemá cenu si s nimi lámat hlavu,“ hlásí Sedlák.

Klukům jsem fandil

Šampionát, kde nakonec Češi obsadili až sedmé místo a protáhli čekání na medaili už na patnáct let, si však ujít nenechal.

„Sledoval jsem jej a fandil klukům, protože tam hrálo hodně mých kamarádů. Když jsem se podíval na soupisky jiných týmů, dalo se čekat, že to dopadne, jak to dopadlo. Přál jsem jim úspěch, ale zároveň jsem byl realista,“ přiznal Sedlák, který patří k těm, co současnou situaci ve stavu nouze kvůli pandemii koronaviru podrobně sledují.

„Dívám se na zprávy, projíždím sociální sítě, zajímá mě, co se děje a co se bude dít. Všechna nařízení a omezení jsou opodstatněná. Není to pro nikoho jednoduché, ale musíme vydržet. Čím dřív to lidi pochopí, budou nosit roušky a budou doma, tím dřív to bude všechno za námi,“ přeje si Sedlák. „Že nám předčasně skončila sezona, je sice pro všechny velké zklamání, ale nic se nedá dělat. Zdraví je přednější. Ve Finsku mají

také nějakou karanténu, je to tam dost podobné jako u nás. Doletět jsem naštěstí domů stihl ještě před uzavřením hranic,“ oddechl si Sedlák.