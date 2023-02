„Zápas nebyl z naší strany optimální. Pod dojmem vítězné série jsme do něj vstoupili lehkovážně, mysleli jsme si, že se nic nemůže stát. Dvanáct minut jsme předváděli naprosto profesorský hokej, což zápas jednoznačně rozhodlo. Přesto jsme prohrávali „jen“ 0:2, měli jsme stále možnost se do toho vrátit,“ nevzdával se hlavní kouč Beranů Miloš Říha mladší.

Zlínští už ve středu se Sokolovem nepředvedli ideální výkon, 17 střel však stačilo na výhru 5:0. O tři dny později se jim vlažný úvod už nevyplatil, v první polovině prvního dějství ani jednou nevystřelili na branku Prostějova. Sami naopak po necelých osmi minutách prohrávali 0:2.

Výkon ševců šel pomalu nahoru, ve druhé třetině však doplatili na neúspěšné přesilové hry, zahodili tři početní převahy. V zápase celkově nevyužili ani jednu z pěti možností. „V přesilových hrách jsme prohráli snad všechny úvodní buly, věděli jsme, že soupeř v oslabení dobře forčekuje, pořádně nás do ničeho nepustil. Odpracoval si to. Měli jsme s tím velký problém,“ uznal lodivod hostující střídačky.

Nástup do závěrečného dějství vlil Beranům naději, v čase 44:39 poprvé ve venkovním zápase udeřil Sedlák mladší. I to však nakonec bylo málo. „Ze začátku třetí třetiny jsme měli velký tlak. Vytvořili jsme si hodně šancí, snížili jsme i na 1:2. Měli jsme dvě jednoznačné gólovky na vyrovnání,“ zmínil Říha neúspěšné příležitosti Köhlera a Gazdy.

Druhá branka ale nepřišla, hosté naopak ještě inkasovali třikrát, v rozmezí tři a půl minut. „Nevyužité šance na 2:2 byly druhým rozhodujícím faktorem utkání. Pak jsme vytvořili chybu, dostali gól. Hra se už úplně sesypala,“ mrzelo hostujícího kouče Zlína.

Nyní je na programu reprezentační pauza, Berani v jejím závěru, v neděli 12. února, doma od 15.30 hodin vyzvou vedoucí mužstvo Chance ligy z Třebíče. „Musíme si zpátky sednout na zadek a začít pracovat. Soupeři jsme defacto na všechny góly nahráli sami. Je to daň za to, že jsme do zápasu nešli stoprocentně koncentrovaní. Musíme to změnit,“ uzavírá Miloš Říha mladší.

Chance liga, 45. kolo

LHK Jestřábi Prostějov – PSG Berani Zlín 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky:3. Jandus (T. Jáchym), 8. Valenta, 50. Ostřížek, 51. Slanina (Venkrbec), 54. Vlach (Illéš) – 45. Z. Sedlák (Riedl, Kratochvíl). Střely na branku: 31:27. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 2 511. Rozhodčí: Jechoutek, Ondráček – Vašíček, Komínek

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka (J. Němeček) – Valenta, Bartko, Poledna, Malák, Pěnčík, Staněk, Hamšík – Jandus, T. Jáchym (A), Jiránek (A) – Hašek, Ostřížek, V. Burian – Maruna, Venkrbec (C), Slanina – Illéš, Vlach, Jansa.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Suhrada, Zbořil, Riedl, Talafa – Kratochvíl, Kindl, Z. Sedlák – M. Lang, Gago, Mrázek – Köhler (A), P. Sedláček, Kubiš (C) – Heš, Hejcman, Pospíšil.