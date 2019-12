Ovšem i on byl kdysi u toho. Zítra to bude přesně na den před osmi lety, kdy v polovině prosince roku 2011 doma s Pardubicemi Berani prohráli druhou třetinu 2:5.

Ze současného týmu byli u tehdejší porážky 2:6 kromě Honejska ještě Köhler, Ondráček a Kubiš, který se společně se současným trenérem Zlína Martinem Hamrlíkem podílel z pohledu Zlína na gólových hodech.

Tentokrát v Mladé Boleslavi byli na spokojenější straně. Přitom Berani chtěli první třetinu odehrát úplně jinak. „Když jsme sem přijeli, ještě jsme si říkali, pojďme dobře bránit. Potřebovali jsme zapomenout na zápas s Hradcem a dobře odstartovat. Nejlépe bezbrankovou třetinou,“ rozesmál se Honejsek.

„S takovým výsledkem jsme vždycky odsud něco odvezli. Když jsme první třetinu prohráli 0:2, z toho nikdy žádné body nebyly. A my ji vyhráli 4:3. Byl to nadplán, který jsme si ani nepředstavovali,“ pokračoval v humorném tónu.

Domácí, kteří si proti Beranům připsali třetí porážku v řadě, rozhodně nebyli ve své kůži. I tak se podílela na parádní přestřelce, kdy ještě v první části smazala náskok Zlína 3:1.

„Boleslav hrála trochu jako my v pátek ve Zlíně s Hradcem. Přišlo mi, že byli unavení. Nebyla tolik bojovná jako vždycky. Nám se podařilo dát dva, tři šťastné góly, které je položily. To rozhodlo,“ myslí si Honejsek, jenž přihrál na tři ze šesti branek Zlína a upevnil si s 20 kanadskými body (5+15) postavení nejproduktivnějšího hráče týmu.

„K těm šťastným gólům jsem se nachomýtl. Vždycky jsem to někomu nahrál a on vystřelil. Nebylo to tak, že bych projel celé hřiště a dal to někomu do prázdné. Zlepšili jsme přesilovky, tam jsme to sehráli dobře. Ve druhé třetině gól visel ve vzduchu znova, ale naštěstí jsme ho nepotřebovali, protože jsme si to pohlídali,“ pochvaloval si 27letý odchovanec prostějovského hokeje.

Po čtvrté výhře z posledních šesti zápasů si tak Berani zpříjemnili i desetidenní reprezentační přestávku.

„Už to známe. Říkáme si, že když se vyhraje, pauza je pak pohodovější, lépe se trénuje. Tohle je pro mě osobně strašně důležité. Nesnáším, když zápas před pauzou prohrajeme, protože deset dní čekáme na další a pořád myslíte na ten poslední prohraný. I kvůli ostatním výsledkům je tohle strašně důležité vítězství,“ připomněl Honejsek, že v neděli uspěly také poslední tři týmy tabulky Pardubice, Vítkovice a Litvínov. (dan)