Málo kdo ví, že gólman, který pro hokejový Zlín v roce 2004 vychytal historický titul, má velkou spojitost i se zlínským sledge hokejem.

V roce 2006 totiž do Zlína dostal brankáře Jana Matouška, který hájí barvy mistrovského týmu dodnes.

„Znali jsme se ze Znojma, kde jsem dříve chytal, on byl v mládeži. Když měl potom úraz, chytal jsem ve Zlíně a společně s klukama od sledge hokeje jsme to zařídili,“ popisuje Altrichter své schopnosti hráčského agenta. Svého „svěřence“ sleduje dodnes.

„Čas od času si napíšeme, ale co se nám kluk oženil, tak už má jiné starosti. Ke sledge hokeji jsem měl ale vždycky blízko, baví mě ten sport, pořád sleduju, jak Zlín hraje. Teda jak pořád vyhrává,“ usmívá se „Alťák.“

Vzpomínky na Baťovo město může mít jen krásné, vždyť v roce 2004 zde oslavil historický mistrovský titul, když odchytal celou finálovou sérii se Slavií. Nesmazatelně se zapsal do historie také tím, že jakožto první gólman v historii udržel čisté konto v největší české aréně, tehdy Sazka aréně, nyní O2.

„Při vzpomínce na Zlín mi naskočil nespočet zážitků, ale ta nula je jeden z těch větších. Byly to krásné časy, jeden rok zlato, druhý stříbro. Zlín je nádherné město, super lidi, skvělá atmosféra,“ usmívá se někdejší brankář.

Když skončil svou hokejovou kariéru, rozhodl se postavit halu, která měla být výjimečná. Právě v ní se v sobotu představí hráči Zlína při prvním semifinálovém duelu se Spartou.

„Troufnu si říct, že je to nejmodernější hala v Česku. Jak technologií chlazení, tak způsobem, jak je vymyšlená. Každé místo v hale je využité. Máme tady posilovnu, restauraci, hráči mají naprostý komfort. Myslím, že nikdo nic lepšího u nás zatím nevymyslel,“ řekl hrdě.

Ještě jedno velké specifikum však Merkur Ice aréna má, a to sice rozměry její ledové plochy. Šířka i délka jsou takřka o čtyři metry menší, než je klasická ledová evropská plocha.

„Rozměr 56x26 metrů je nejmenší možné hřiště, co rozměry IIHF dovolují. Blíží se to už rozměrům NHL, nutí to hrát rychlý hokej,“ pověděl Altrichter.

Ten by měl v sobotu osobně hnát zlínské sledge hokejisty za výhrou v první duelu letošního play off, kdy Zlín započne útok na pátý titul v řadě.

„Věřím, že mi to vyjde a budu moct být na zápase osobně. Jen teda budeme muset asi dvakrát rolbovat po zápase, jak bude rozpíchaný led,“ zakončil s úsměvem Martin Altrichter.

JAKUB KUDLÁČ