První zápas ho rozhodně nepotěšil. Spolu s hlavním koučem hokejových Beranů Milošem Říhou mladším viděl na hře svých svěřenců nedostatky, které se ševcům staly v prvním středečním čtvrtfinále Chance ligy osudnými. O čtyřiadvacet hodin později mohl asistent trenéra Oldřich Horák mluvit jinak.

Asistent trenéra Beranů Oldřich Horák. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Po prvním zápase jsme si toho hodně řekli a ukázali si věci, které musíme zlepšit. Kluci k tomu skvěle přistoupili, plnili pokyny, utkání odmakali a i když bylo těžké, tak ho zvládli dobře," těšilo mladého kouče.

Ševci vstoupili do druhého zápasu skvěle, po první třetině vedli 2:0, o druhý gól se v početní převaze postaral Hejcman. Ve druhém dějstvím dvakrát inkasovali v oslabení, což dokonale napravili v závěrečné části. Díky dvěma přesilovkovým trefám Kratochvíla při hře čtyř proti třem šli do vedení 4:2. „Jsme rádi, že jsme využili hned tři přesilové hry, které nám v základní části moc nešly. Teď nám to tam napadalo," radoval se někdejší obránce.

Znovu to byl vyhrocený duel. Ve středu bylo rozdáno 61 trestných minut, ve čtvrtek dalších 40 –⁠ 23 na straně domácích, 17 na straně Zlína. Obě mužstva trestala, hned pět gólů padlo v početních nevýhodách. „Zápas byl znovu plný emocí, ale takové je prostě playoff. Myslím, že se série musí fanouškům líbit," nepochybuje Horák.

Další zápasy čtvrtfinále jsou na programu v neděli a v pondělí, odehrají se od 17.00 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky. Bude se hrát za stavu 1:1 na zápasy. „Samozřejmě bychom byli spokojenější, kdybychom z Poruby přivezli domů dvě vítězství, ale i jedno bereme," říká Oldřich Horák.