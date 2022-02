Ač však dělal cokoliv, nešlo to. Zkušený borec Berany k záchraně nedovedl. Stejně jako k potřebným třem bodům na ledě Mladé Boleslavi, kde i přes prohru 1:4 kryl třiačtyřicet střeleckých pokusů Bruslařů. „Chtěl bych se roztrhat, bohužel to nevyšlo. Mladá Boleslav hrála skvěle od začátku, měla toho hodně. Nebylo z čeho pořádně vyhrát,“ připustil Kašík.

Utkání 57. kola nejvyšší soutěže navštívila i skupinka fanoušků ševců, což 29letý gólman náležitě ocenil. „Fanouškům bych chtěl hodně poděkovat. Vážili cestu a velkou vzdálenost. Moc si toho vážím, chtěl bych jim zatleskat,“ ukázala názorně opora Beranů.

Hokejoví nadšenci na oplátku můžou tleskat právě strážci zlínské svatyně. Ačkoliv Berani disponují nejhorší obranou ligy, tak Libor Kašík se v procentuální úspěšnosti zákroků mezi 43 brankáři extraligy zařadil na devátou pozici. (91,26%) Před ním navíc skončili dva brankáři hradeckého Mountfieldu a dva z Plzně, tedy předních týmů nejvyšší soutěže.

Sečteno podtrženo. Berani po více než 40 letech sestupují z nejvyšší soutěže

Ani jeho čísla nepomohla. „Sestup už ale asi byl jasný delší dobu. Když je člověk ze Zlína a hraje za rodný klub, tak tuto situaci těžko snáší, celou sezonu je to mentálně náročné.“

Momentální záležitosti ve světě však znovu ukazují, že sport není to nejdůležitější, čehož si je vědom i zlínský brankář. „Naše situace mě pochopitelně hodně trápí. Pokud se ale zamyslíme nad tím, co se děje ve světě, na Ukrajině a Rusku, tak toto jsou maličkosti, malichernosti. Ukrajině bych chtěl popřát, ať se drží,“ vysílá Kašík jasný vzkaz na východ Evropy.

Malá sportovní tragédie. Autobus bude zticha, tuší Honejsek

Ještě jednou ale pojďme k hokeji. Zlínští Berani v sezoně 2013/2014 zažili mistrovské oslavy titulu, u kterých nechyběl ani Libor Kašík. Ten o osm sezon později s klubem zažívá zcela opačné věci – a to sestup do první ligy. „Když jsme vyhráli titul, měl jsem čest hrát s hráči jako Leška, Balaštík, Čajánek, Hamrlík, Veselý, Zámorský, Holík. Byl to neuvěřitelně skvělý tým, sešla se generace mladších a starších,“ vzpomíná na památný triumf.

Proč se tedy situace dostala až do těchto končin? „Nebudeme si nic nalhávat, v době titulu ve zlínské kase asi bylo spousta peněz. Občas je to i o financích. Když máte silného sponzora a kvalitní vedení, které to s prostředky dobře poskládá, tak to je pochopitelně lehčí než když nemáte takové finanční zázemí. Na to se ale nedá vymlouvat. Tým byl na letošní sezonu dobře poskládaný, bohužel to nevyšlo. Můžu jen hledat chyby v sobě, pro kabinu být lepší a lepší,“ uzavírá Libor Kašík.