Zlín – Pomoct přišel i kominík! Než nastoupili zlínští hokejisté do klubového autobusu a nabrali kurz Hradec Králové, mohli si pro štěstí sáhnout i na Vladimíra Lišku. Ten je v černém kominickém úboru přišel vyprovodit před cestou ke třetímu a čtvrtému čtvrtfinálovému zápasu, který ševci odehrají dnes a zítra od 17.30 v metropoli východních Čech.

„Snad jen, že nám přinese štěstí," hlásili někteří hokejisté fotografovi Deníku při pózování.

Příjemné slunečné počasí včera vybízelo spíše k procházce s rodinou než k práci. Jenže ševci na idylku nemají čas. Po tréninku a obědě se o půl třetí úřadující vicemistři vydali na cestu. Přesně 27 hodin před úvodním buly třetího pokračování dramatické série, která je zatím nerozhodná 1:1.

„Hráči si to rozhodli. Chtěli mít klid na přípravu," vysvětlil dřívější odjezd hlavní kouč Rostislav Vlach.

Ten se nebojí ani potíží, které potkaly pražskou Spartu. Po obědě v pražském hotelu nemohlo ve středu do čtvrtfinále proti Vítkovicím nastoupit pět hokejistů. Z pražského klubu dokonce zní hlasy, že měli být otrávení. „Těžko uhlídat takové věci. Je to otázka náhody. Spartě se to stalo, ale doufejme, že nás to nepostihne," věří Vlach.

Ten včera lehce pozměnil sestavu. Zatímco útoky zůstaly beze změn, v první obraně vedle Marušáka se místo Horáka proháněl Kotvan a ve třetí dvojici místo Matějíčka Urbanec. „Dostali jsme dost gólů, tak chceme obrannou hru trochu vylepšit. Doufejme, že to přinese výsledky," doufá 51letý trenér Zlína.

„Na jednu stranu dvě branky byly hodně šťastné. Hráči ale musí myslet především na obranu, nikoliv na útok a brejky. Byla to nedůslednost v osobních soubojích," vysvětlil šéf zlínské střídačky konkrétní důvody změn.

Ačkoliv kouč Draisaitl po zápase prohlásil, že každé dohrání soubojů ze strany Zlína je vyčerpávající, kouč Vlach stále není s přístupem některých hráčů spokojený. „Někteří mladší hráči by měli jít víc na krev a dohrávat souboje. V nich bychom pak měli být odolnější. V tom byly rezervy," vystihl Vlach.

Ostatně v podobném duchu mluvili bezprostředně po zápase kapitán Čajánek i obránce Marušák. Právě starším borcům zřejmě úplně neprospělo další desetidenní čekání na zápas. „Věřím, že starší kluci se do toho opět po pauze dostanou. Tohle hlavně jim nesvědčí. Doufejme, že výkony půjdou nahoru," očekává Rostislav Vlach.

Zato ve zlínském brankovišti žádnou změnu nenachystal. I přes čtyři inkasované góly v posledním zápase opět nastoupí Kašík. „Chytal dobře. Možná ve druhém zápase toho mohl chytit víc, ale bylo to i o štěstí. Dvakrát mu to tam náhodně propadlo," podotkl Vlach.

Ačkoliv druhé čtvrtfinále přineslo až nečekaně sedm branek, v Hradci Králové žádné ofenzivní hody raději nečekejte. „Moc to nezmění. Styl obou týmů je daný. Obě mužstva slušně brání a bude záležet, komu to tam spadne. Čeho se obávám, je kvalita ledu, která byla v našem posledním zápase katastrofální," obává se Vlach možných nástrah.

Přestože o destruktivním stylu Mountfieldu se popsaly tuny papíru, s legendárním „bokrošovským" hokejem se prý nedá srovnávat.

„Produkují něco jiného. Nehrají až tolik defenzivně. Jde vidět, že dovedou i zaútočit, napadnout. Střídají tempo hry. Když je potřeba, jdou do útoku, když jsou daleko na kotouči, brání střední pásmo," srovnal Vlach, který právě pod Ernestem Bokrošem v roce 2004 naposledy posedmé v kariéře ještě jako aktivní hokejista zvedl mistrovský pohár nad hlavu.

Podaří se mu to i jako trenérovi? Následující dny mohou mnohé napovědět.

