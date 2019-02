Pardubice – Přímý postup do čtvrtfinále play-off není pro nás zapovězenou metou. Takový vzkaz vyslali ve středu do světa hokejisté PSG Zlín, kteří vyloupili doupě Pardubic. Mimochodem, už potřetí v řadě a popáté z posledních šesti zápasů. Ševci se po výhře přiblížili společně s Chomutovem šesté Olomouci na pět bodů. Zítřejší vzájemná bitva na Hané, která začne v 18 hodin, bude mít grády!

Ve středu opět zavelela k obratu třetí Vlachova formace, která zajistila oba góly žlutomodrých. Nejdřív ve 43. minutě právě její šéf v přesilovce po sedmnácti vteřinách vyrovnal svým šestým gólem v sezoně na 1:1.

Syn hlavního kouče nečekanou střelou k bližší tyči nad pravé rameno Maxwela ukončil neprůstřelnost amerického gólmana v dresu Pardubic po 138 minutách a 32 vteřinách.

„Řekli jsme si, že málo střílíme, tak jsem to zkusil. Bylo tam místo. Zaplať pánbůh, že to tam spadlo," ulevil si do televizní kamery Vlach.

„Byla to taková střela ze zoufalství. Pardubická obrana fungovala dobře. Neměl to kam dát, jedině na obránce. Vzal to na sebe, trefil to nádherně," ocenil při rozboru Vlachovu ránu expert České televize David Pospíšil.

O tři minuty a tři vteřiny později opět Vlach nabil Urbancovi na vítězný gól, na kterém měl velký podíl i technicky založený útočník, který v předbrankovém prostoru clonil.

„Snažil jsem se tam natlačit, puk mě přeskočil. Perfektní práce," ocenil zlínský útočník spolupráci.

Do té doby to bylo ale ze strany Zlína nemastné neslané. Pár šancí si sice vytvořili, ale především v první třetině byli domácí mnohem aktivnější. „Jde na nás vidět, že se zase dlouho nehrálo. Dnes nám to nejde. Máme málo střel," mrzelo Říčku po druhé třetině za stavu 0:1, kdy měli ševci jen osmnáct střel.

Už v 15. minutě se černá guma dostala zpoza branky do střeleckého prostoru, odkud Šeda střelou z první k pravé tyči otevřel skóre.

„Sjel jsem si tam z modré čáry. Byla to práce našich útočníků, kterým se podařilo dostat puk před bránu. Stačilo mi ji trefit," podotkl Michal Šeda k jediné trefě Východočechů.

„Hráli výborně, hlavně v první třetině. Bylo to urputné utkání, protože Pardubicím, stejně jako nám jde o hodně. Je tam malý bodový rozdíl. Čekali jsme velký nástup, kterým jsou zde pověstní. Čekali jsme na chybu soupeře a doufali, že naše góly přijdou," vykládal Roman Vlach.

Zlín totiž nevyužil 47 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku, neujala se ani nebezpečná střela Veselého či Holíka. Po špatné rozehrávce Pardubic netrefil v obrovské šanci kotouč Bukarts a neuspěl se svou ostrou ránou ani Marušák. Říčka zase nastřelil jen levou tyč.

„Je to škoda. Gólman to neviděl. Těžká střela," litoval forvard Říčka. „Snažili jsme se být trpěliví a doufali jsme ve zdárný konec, který přišel," ulevil si Vlach.

Kašík se zapotil především v první části a pak v závěru, kdy několikrát měli na hokejce vyrovnání. Stěžejní útočníky soupeře Sýkoru s Nahodilem se však podařilo Zlínu eliminovat. Oba se dostali k jediné střele. Nejnebezpečnější byl ruský útočník Dmitrij Monja, který vypálil pětkrát.

„Je těžké pojmenovat, co se s námi stalo. Přišla na nás slabší chvilka. Soupeř přidal a dokázal toho využít. Ani nedokážu spočítat šance, které jsem nevyužil. Dnes mi to tam nepadalo," litoval Monja.

S tržnou ránou v obličeji dohrál zápas útočník Tomáš Čachotský, který dostal v jednom z osobních soubojů holí do tváře, odhodil rukavice a s bolestivou grimasou se skácel k ledu.

„Jeho hlava byla příliš dole, proto netrestáme," bylo slyšet z ruchových mikrofonů vysvětlení sudího Romana Svobody trenérovi Vlachovi i Čachotskému, který se s krvavým šrámem na tváři už ze střídačky verdiktu nestačil divit.

„Rozhodčí nemají pravdu, tohle měl být trest na čtyři minuty," nechápal rozhodnutí sudích expert České televize Martin Hosták.

Ohlasy trenérů

Peter Draisaitl (Pardubice): „Dnes zápas nevyhrál Zlín, ale my jsme ho prohráli. První třetinu jsme sehráli dobře, ovšem potom jsme, není mi jasné proč, kompletně přestali hrát hokej. I když góly přišly až ve třetí třetině, tak jsme zápas začali ztrácet už ve druhé. Bylo vidět, že když jsme ve třetí části zase začali hrát, tak jsme si nějaké možnosti vypracovali. Nemůžeme sehrát zápas, kdy během 20 minut vyprodukujeme jen dvě střely na branku, a to navíc obránci od modré čáry. Všichni si musí uvědomit, o co jde, a musí odmakat 60 minut. To jsme dneska neměli, a proto jsme prohráli."

Juraj Jurík (Zlín): „Jak jsme do zápasu vstoupili špatně, tak podle toho vypadala celá první třetina. Domácí byli daleko lepší a aktivnější, jen díky Kašíkovi to bylo pouze o gól. Od druhé třetiny se náš výkon zlepšil, hra se srovnala a vytvářeli jsme si příležitosti, bohužel jsme je neproměnili. Do třetí třetiny jsme si říkali, že je výsledek otevřený a na domácí bude mnohem větší tlak, protože nutně potřebují bodovat. Přálo nám štěstí a dali jsme dva šťastné góly. Netvrdím, že dnes vyhrál lepší tým, ale dali jsme o gól víc a získali hodně důležité vítězství." ⋌(čtk)

Pardubice – Zlín 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. M. Šeda (Moňa, Nahodil) – 43. Roman Vlach (Kotvan, Marušák), 46. Urbanec (Roman Vlach, T. Sýkora). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda – Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:2, navíc Orsava (Pardubice) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 6607.

Pardubice: Maxwell – Ščotka, Čáslava, Štajnoch, L. Havlík, Bokroš, M. Šeda – P. Sýkora, Redenbach, Poulíček – Moňa, Nahodil, Orsava – Rapáč, Tomášek, Marcinko – M. Beran, Kaut, Moučka. Trenéři: Draisaitl a Potajčuk.

Zlín: Kašík – Marušák, Kotvan, Matějíček, Žižka, Řezníček, Urbanec – Bukarts, P. Holík, Říčka – Ondráček, Cibák, Maruna – T. Sýkora, Roman Vlach, O. Veselý – Čachotský, D. Šťastný, F. Čech. Trenéři: Rostislav Vlach, Jurík a Hrazdira.

Další zápasy:

CHOMUTOV – OLOMOUC 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 21. D. Květoň, 23. Pospíšil (Skinner, Červenka), 39. Sklenář (Dlapa, Dušek), 41. Kämpf (Valach), 45. Červenka – 21. Buc (Herman, Laš), 30. Húževka (Skladaný, Holec). Rozhodčí: Pešina, Horák – Frodl, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 3912. Chomutov: Kristan – Šidlík, Skinner, Valach, Jánošík, Dlapa, Pereťagin, Tejnor – Pospíšil, Červenka, Tomica – D. Květoň, Kämpf, Hřebejk – Ölvecký, Dušek, Sklenář – R. Veselý, Chlouba, Račuk. Trenéři: V. Růžička st., B. Kopřiva a J. Šťastný. Olomouc: Vošvrda – Skrbek, Vyrůbalík, Houdek, Staněk, Jaroměřský, Ondrušek – Buc, Herman, Laš – Eberle, Řípa, Vodný – Skladaný, Húževka, T. Mikúš – Kucharczyk, Rác, Holec. Trenéři: Venera a Tomajko.

PLZEŇ – VÍTKOVICE 9:3 (6:1, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Kracík (D. Sklenička), 5. T. Svoboda (Hrňa, Jeřábek), 8. Indrák (Kracík, Kubalík), 9. Kadlec (Kratěna, Bližňák), 13. Johnson (Kadlec, D. Sklenička), 15. T. Svoboda (Preisinger), 28. T. Svoboda (Lev, Kadlec), 51. Lev (D. Sklenička), 58. Indrák (Kracík) – 11. Zdráhal (Štencel, Burger), 24. M. Hlinka (Kovář), 36. Čerešňák (Kolouch, Vandas). Rozhodčí: Fraňo, Úlehla – Flegl, Polonyi. Vyloučení: 7:3. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 4089. Plzeň: Machovský – Jeřábek, Moravčík, Kadlec, D. Sklenička, Kudroč, Pulpán – Indrák, Kracík, Kubalík – Kratěna, Bližňák, Johnson – Hrňa, Preisinger, T. Svoboda – Hollweg, Přikryl, Lev. Trenéři: Michal Straka a Čihák. Vítkovice: Bartošák (9. Dolejš) – Čerešňák, Kudělka, Štencel, Philipp, Sloboda, L. Kovář – Olesz, Balán, Szturc – Vandas, Kolouch, Kucsera – Zdráhal, Burger, Hovorka – Tomi, M. Hlinka, Kafka. Trenéři: Svozil a Petr.

MLADÁ BOLESLAV – KARLOVY VARY 4:5 PO SAM. NÁJ. (2:0, 2:3, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Lenc (Klepiš), 11. Hyka (Klepiš, Ovčačík), 26. Lenc (Hyka, Voráček), 31. Klepiš (Trončinský, Pacovský) – 23. Haščák, 26. Vachovec (Huna, Bičánek), 40. Haščák (Gulaši), 53. J. Svoboda (M. Rohan, Marosz), rozhodující nájezd Huna. Rozhodčí: Hribik, Lacina – Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Diváci: 3547. Mladá Boleslav: Rittich (na 2. nájezd Martin Růžička) – Vořáček, Stříteský, Trončinský, Holub, Ovčačík, Rýgl – Jarůšek, D. Výborný, L. Pabiška – M. Látal, Urban, Pacovský – Hyka, Klepiš, Lenc – Bárta, R. Hruška, Klimenta. Trenéři: F. Výborný a M. Jelínek. Karlovy Vary: Závorka – Bičánek, J. Tomeček, Gulaši, M. Rohan, Sičák, Redlihs – T. Rachůnek, Marosz, Haščák – Vachovec, Kůs, Huna – Gorčík, Griger, J. Svoboda – Koblasa, Osmík, V. Tomeček. Trenéři: Mlejnek a Antonik.

KOMETA BRNO – HRADEC KRÁLOVÉ 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 37. R. Zohorna (Kováčik, Hanzlík), 44. Ton (Koreis, Burian), 60. Koreis (J. Káňa II, Hanzlík). Rozhodčí: Kubuš, Müllner (oba SR) – Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7483. Brno: Čiliak – Štindl, T. Kaberle, Kováčik, Hanzlík, Trška, Malec, Kozák – Ton, J. Hruška, Ostřížek – Špirko, V. Němec, J. Káňa II – Vondráček, L. Čermák, Dočekal – R. Zohorna, Koreis, Burian. Trenéři: Zábranský, Pešout a Pokorný. Hradec Králové: Kacetl – Pláněk, Plášil, K. Pilař, Čáp, Dietz, Vašíček, Hronek – Bednář, T. Knotek, Dej – Honejsek, Ihnacak, Červený – J. Kudrna, R. Pilař, Šimánek – Köhler, Vantuch, Courchaine. Trenéři: Kýhos, T. Martinec, Tvrdík a V. Sýkora.

HC SPARTA PRAHA – LITVÍNOV 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. J. Hlinka (Přibyl), 20. Přibyl (Buchtele), 27. Hlaváč (Polášek, Buchtele), 30. Sabolič (Eminger), 56. Buchtele (J. Hlinka, Přibyl). Rozhodčí: Šír, Souček – Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 8316. Sparta: Pöpperle – Eminger, Polášek, Čajkovský, Švrček, Hrbas, J. Mikuš, Kalina – Přibyl, J. Hlinka, Buchtele – Hamilton, Klimek, Sabolič – Forman, Pech, Kumstát – Netík, Cingel, Hlaváč. Trenéři: Jandač a Moták. Litvínov: Petrásek (41. Janus) – F. Pavlík, Kubát, Gula, T. Pavelka, Chaloupka, Frolo – Gerhát, Hübl, Lukeš – Martynek, R. Hanzl, M. Hořava – Duda, K. Reichel, Piroš – Jurčík, Válek, J. Doležal – Šimeček. Trenéři: Rulík a Šlégr.

1. Liberec 45 27 8 3 7 151:94 100

2. Sparta Praha 45 25 5 6 9 168:118 91

3. Plzeň 45 21 5 4 15 141:117 77

4. Hradec Králové 45 21 4 6 14 125:117 77

5. Mladá Boleslav 45 19 4 8 14 128:119 73

6. Olomouc 45 18 5 8 14 101:103 72

7. Zlín 45 17 5 6 17 103:105 67

8. Chomutov 45 18 3 7 17 111:129 67

9. Třinec 45 15 6 4 20 111:112 61

10. Brno 45 18 2 3 22 112:123 61

11. Vítkovice 45 13 6 2 24 115:129 53

12. Pardubice 45 15 2 4 24 100:128 53

13. Litvínov 45 9 9 4 23 97:119 49

14. Karlovy Vary 45 12 3 2 28 98:148 44

Pátek – 46. kolo: 17:00 Vítkovice – Pardubice, 17:30 Litvínov – Mladá Boleslav, Liberec – Sparta Praha (ČT sport), 18:00 Olomouc – Zlín, Kometa Brno – Plzeň, Hradec Králové – Třinec, Karlovy Vary – Piráti Chomutov.