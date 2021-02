Svěřenci Roberta Svobody nakonec ve 48. kole v Karlových Varech padli 4:5 po prodloužení, když dvakrát v utkání přišli o vedení.

„Není to dobrý pocit. Pereme se s tím, všechny nás to mrzí,“ hlesl po konci dramatického zápasu Lukáš Vopelka, jenž reagoval na neúčast mužstva ve vyřazovacích bojích.

„Sezonu každopádně chceme dohrát se ctí. Jinak to ani nejde,“ ví dobře příští úterý 25letý forvard, který proti Západočechům vstřelil devátou branku v probíhajícím ročníku.

Berani do večerního střetnutí vlétli ve velkém stylu – zásluhou úspěšné trefy nejproduktivnějšího hráče zlínského týmu Antonína Honejska už po 62 vteřinách radostně zvedali ruce nad hlavu. Nadšení hostující střídačky ve 12. minutě zdvojnásobil Tomáš Fořt, který moravský celek poslal do vedení 2:0.

„Vstup do utkání jsme měli dobrý,“ chválil svůj výběr hlavní kouč hokejového Zlína Robert Svoboda. „Domácí poté byli aktivnější, převahu získali i přesilovkami,“ byl si vědom lodivod hostující lavičky.

I přes výborný nástup do zápasu ovšem Berani o dvacet minut později prohrávali 2:3. „Těžko říct, co se stalo. Dokázali nás však potrestat z chyb,“ smutnil útočný lídr mužstva Vopelka.

Utkání jako na houpačce pro změnu ve třetím dějství přineslo další vedení hostujícího celku.

„Šli jsme do něj s tím, že se chceme pokusit o srovnání, což se podařilo. Dokonce jsme to otočili. Závěr však byl takový, jaký byl. Prodloužení rozhodli tečovanou střelou,“ poukázal Svoboda na rychlé srovnání Karlových Varů na 4:4 a posléze také výhru domácího týmu.

Hraniční situace

Co se týče herního představení, tak z ledu favorita odjel s dobrým pocitem. „Podali jsme výkon, se kterým víceméně můžeme být spokojeni. Je naopak špatné, že jsme zase mínus dva hráči – už je to hraniční situace. Nevíme, co nás nyní čeká,“ mrzelo Roberta Svobodu rozšíření už tak početné marodky týmu.

Do konce základní části extraligy zbývají čtyři kola, už příští neděli bude tato část sezony ukončena.

Berani v dalších střetnutích, ve kterých budou hájit třináctou pozici, postupně vyzvou Vítkovice, Plzeň, Liberec a Litvínov.

V současné době na poslední České Budějovice disponují sedmibodovým náskokem.