Šílený, totální blackout. Říha hodnotí třetí zápas baráže proti Kladnu

Toto se vůbec nepovedlo. Večerní zápas okamžitě musí hodit za hlavu. Hokejisté Zlína si dávali naděje, že by jim domácí kluziště mohlo hrát do karet, že by před vlastním publikem mohli být Rytířům mnohem vyrovnanějším soupeřem.

Hlavní kouč zlínských Beranů Miloš Říha mladší. | Foto: Deník/Martin Břenek