Jaroslav Šíma rozdal svou poslední ránu. Bohužel těm nejbližším - rodině, přátelům a spoluhráčům. Legendární tvrďák, který proslul svými drsnými souboji s jihlavským Jaroslavem Holíkem a známý byl i nehodou na motorce během svého pětiletého angažmá v tehdejším Gottwaldově, zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 76 let.

Jaroslav Šíma | Foto: HC Sparta

„Do Gottwaldova se těším. Prožil jsem tady pěkná léta, soukromá i hokejová,“ popisoval Jaroslav Šíma v létě 1978, když se na svou poslední sezonu v nejvyšší soutěži vracel do žlutomodrého dresu z pražské Sparty. „Chtěl bych svým skromným dílem přispět k udržení první ligy v tak krásném městě. Lidé by si to zde za svou lásku k hokeji zasloužili,“ poznamenal Šíma, jehož právě v Gottwaldově trenér Kobranov přeškolil z útočníka na obránce.