Ve Zlíně se stal nepotřebným, Chance ligu si však i nadále zahraje. Navíc u konkurenta a vítěze základní části loňského ročníku druhé nejvyšší soutěže. Mladý hokejový útočník Šimon Frömel se na konci července stal novou posilou Třebíče.

Šimon Frömel. | Foto: Se svolením Šimona Frömela.

„Šimon Frömel přichází ze Zlína, kde nedostával potřebný prostor. Končil v juniorce a my jsme si ho vyhlédli. Zkušených hráčů máme nyní dostatek a potřebujeme trošku mládí a drajvu, který by tito kluci měli do hry přinést," vysvětlila prostřednictvím oficiálního webu Horácká Slavia, která do svých řad přivedla také duo Marek Berka, Ondřej Baláž.

20letý Frömel je produktem zlínského hokeje. V mládežnických kategoriích pravidelně patřil k tahounům týmu, v posledních dvou ročnících juniorky měl v průměru bod na zápas.

Šikovný forvard si už v sezoně 2020/2021 připsal premiérové dva starty za A-tým Beranů, v následujícím ročníku odehrál dalších osm utkání v prvním týmu.

Po sestupu Zlína z extraligy dostal prostor také v Chance lize, ve 26 utkáních zapsal čtyři góly a jednu asistenci. První trefu v seniorském play-off měl letos v březnu paradoxně na ledě Třebíče.

Na kontě má 17 zápasů v mládežnických výběrech České republiky.