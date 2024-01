Bude se konat velká sláva! Před sobotním zápasem s Přerovem bude do Síně slávy zlínského hokeje uvedeno pět velkých osobností. Včetně Ernesta Bokroše, trenéra mistrovského týmu ze sezony 2003/2004.

Ernest Bokroš. | Video: DENÍK/Martin Břenek

„V sobotu budeme v rámci oslav 95 výročí zlínského hokeje uvádět do Síně slávy velké osobnosti naší hokejové historie. Pojďme se podívat, koho do prestižního klubu před zápasem s Přerovem přivítáme,“ lákal zlínský klub ve čtvrtek večer prostřednictvím oficiálních webových stránek.

O koho se jedná?

Leon Wesley (1934 - 1999) in memorian

Hokej ve Zlíně je již po generace spojený se jménem Leon Wesley. Do síně slávy bude uveden nejstarší z nich. Hokejový hráč, mládežnický trenér, ale také vedoucí mužstva, sekretář, rolbař a kustod. Desítky let byl zlínský hokej s ním neodmyslitelně spjatý. Obětavý člověk a odborník, který začínal jako hráč SK Podvesné a Spartaku Gottwaldov a jehož život vyhasl na místě, kterému obětovat život. Na ledě zlínského stadionu, při tréninku nejmenších nadějí.

Josef Herčko (1948)

Dnes šestasedmdesátiletý Josef Herčko odehrál za náš klub v 70. letech sedm sezon v nejvyšší i druhé nejvyšší soutěži. Na zlínský klub bývalý obránce nezanevřel ani po konci kariéry, věnoval se zde výchově mládeže.

Ernest Bokroš (1959)

Zkušený trenér se už navždy zapsal do historie zlínského hokeje titulem v roce 2004, kdy pozvedl do té doby průměrný klub na extraligovou špičku. Ve Zlíně nakonec odtrénoval pět sezon a do sbírky přidal ještě jedno stříbro. V současné době trénuje úspěšný slovenský kouč Žilinu, suverénního lídra druhé nejvyšší soutěže.

Juraj Jurík (1968)

I Juraj Jurík patří do úzké skupiny zlatých zlínských trenérů, jeho úspěch přišel v roce 2014, kdy jako asistent Rostislava Vlacha dopomohl ke druhému titulu pro naše město. Rodák ze Skalice strávil ve Zlíně také pět sezon, vrátil se pak v roce 2021. V letošní sezoně vede jako hlavní trenér naše juniory.

Ondřej Veselý (1977)

Také Ondřej Veselý je extraligový mistr, tentokrát rovnou dvojnásobný! Za Zlín odehrál během jedenácti let 560 zápasů a posbíral v nich 237 bodů. V roce 2015 přebral po Petru Čajánkovi kapitánské céčko, kariéru končil o tři roky později. V současnosti působí jako skills kouč v našem klubu.