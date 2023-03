Můžou se radovat, finále Chance ligy jim už nikdo nevezme! Hokejisté Zlína v sobotu večer urvali důležitý čtvrtý bod, v pátém semifinále zvítězili na ledě Třebíče 2:1. O baráž se utkají se Vsetínem, nebo Prostějovem, Valaši vedou 3:2 na zápasy.

Postupová radost Beranů. | Video: pro Deník/Daniel Ostrčilík

Berani se znovu nemohli spolehnout na služby kapitána Kubiše a dalšího forvarda Gaga. Absence nově zapsali beci Riedl a Zbořil, jejich místa zaujali junioři Burian se Zavřelem. Zápas navíc nedohrál Luža.

Domácí ze začátku působili lepším dojmem. To jim ale nebylo nic platné, hosté z první početní převahy otevřeli skóre, premiérově v dospělém play-off se trefil Frömel. Třebíč brzy srovnala, gól jí však nebyl uznán. Hosté se naopak ve druhé polovině třetiny dostali do dvoubrankového vedení, chybu Bořuty potrestal Kindl.

Hosté se od druhé třetiny zatáhli, nechali hrát soupeře. Ke konci dějství je za to potrestal Psota, který osamocen před Hufem nedal brankáři Beranů šanci.

Domácí se dále tlačili do zakončení, hosté vyráželi do ojedinělých brejků. Ani jeden z týmů už neskóroval, což znamenalo postup ševců do finále Chance ligy!

O svém soupeři se dozví v pondělí, nebo ve středu. Hokejisté Vsetína v sobotu prohráli s Prostějovem 1:3, série se nyní přesouvá na Hanou.

Chance liga, 5. semifinále

SK Horácká Slavia Třebíč – PSG Berani Zlín 1:2 (0:2, 1:0, 0:0), konečný stav série 1:4

Branky a nahrávky: 37. Psota (Dočekal, Bittner) – 6. Frömel (Z. Sedlák), 14. Kindl. Střely na branku: 38:19. Vyloučení: 4:10. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 0:1. Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Bohuněk, Hnát. Diváci: 3 535.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel (Mičán) – Bořuta, Tureček, Forman, Furch, Poizl, Kříž – Vodička, Dočekal (A), D. Michálek – Ferda (A), Novák, Bittner (C) – Psota, M. Svoboda, Malý – Klímek, Vodný, Šilhavý – Pšenička.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Suhrada, Talafa, Novotný, A. Burian, Zavřel – Frömel, Hejcman, Pospíšil (A) – Kratochvíl, Kindl, Z. Sedlák – Lang, Luža, Mrázek – P. Sedláček, Sadovikov, Köhler (C).