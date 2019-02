Zlín – Historického triumfu v podobě titulu v rámci Zlínské amatérské hokejové ligy (ZAMHL) se dočkal po čtrnácti letech účasti v soutěži napajedelský SKA. Prvenství stvrdil lídr jednoznačným vítězstvím v městském derby s týmem PORRu. SKA stačila remíza, neboť jediný přímý konkurent z Vizovic v předchozím duelu vyhrál až po samostatných nájezdech.

,,Věděli jsme, o co hrajeme a že nám ze závěrečných dvou utkání stačí uhrát alespoň tři body. Cíl byl tedy jasný – porazit již nyní PORR a umožnit tak oslavu titulu i jednomu z pamětníků a zakladatelů klubu Pavlu Bednaříkovi, který na poslední zápas sezony nemohl přijít," vysvětlil kapitán týmu David Černoch.

„Jsem nesmírně šťastný, že se nám to povedlo, navíc právě v derby a s týmem, který nás většinou porážel a vždy končil v tabulce vysoko před námi," připomněl šťastný Černoch. SKA se navíc podařilo porazit svého soupeře ve všech třech vzájemných duelech ročníku. „Začátek byl hodně nervózní a chvílemi nás soupeř pořádně zatlačil. Díky skvělým zákrokům gólmana Zdenka Černockého jsme tak šli do vedení my," oddechl si kapitán SKA, jehož tým se po vstřelení dvou branek dostal do obvyklé herní pohody a zápas držel pevně ve svých rukou.

„Letos nehrajeme, co bychom chtěli, takže se ani nemůžeme divit, že jsme v tabulce postaveni tam, kde jsme. Se soupeřem jsme drželi krok v podstatě jen v úvodu, ovšem poté nám začaly docházet síly a SKA bylo jednoznačně lepším týmem. Titul si jistě zaslouží," sportovně poblahopřál novopečenému mistru útočník PORRu Tomáš Sedláček.

Základem úspěchu napajedelských SKA byla letos velmi kompaktní sestava s výborně chytajícími gólmany. ,,Podařilo se nám dát dohromady opravdu velmi vyrovnané dvě pětky, navíc se nám vyhýbala i zranění. Parádní sezonu měli především Michal Huťka, Petr Stuchlík mladší a Lukáš Jančík, kteří se stali nejproduktivnějšími hráči týmu. V bráně pak exceloval především v klíčových zápasech proti těžkým soupeřům Zdeněk Černocký. Věřím, že se nám podaří sestavu udržet ve stejném složení i pro další sezonu," neplánuje žádné změny pro následující ročník soutěže kapitán Černoch. Vzhledem k vyrovnanosti soutěže však bude v příštím roce kapitán rád za umístění na medailových pozicích.

A jak oslaví premiérový titul? „Oslavy budou určitě veliké a dlouhé. Vzhledem k tomu, že je to premiérový titul, pozvali jsme i spoluhráče, kteří s námi hrávali v minulosti," nezapomněl na bývalé parťáky napajedelský kapitán.

Výsledky 26. kola ZAMHL: SKA Napajedla – PORR Napajedla 8:2 (Zámečník 3, Jančík 3, Huťka, Stuchlík ml. – Otáhal, Sedláček), Sharks Malenovice – B.U.M. Otrokovice 5:2 (Kuňák 3, Kovács, Chmela – Žikovský, Kubis), Baťovka – ART Zlín 9:1 (Vořechovský 2, Kučera 2, Klok, Jurčík, Jordán Aleš, Běták, Bajza – Hlobil), Březnice – Rudí kohouti 5:0 kontumačně, Sharks Malenovice – Vizovice 3:4 po sam. náj. (Kuňák 2, Kubis – Petrulák, Červenka, Krajňanský + rozh. nájezd).

1. SKA Napajedla 26 21 1 1 3 151:49 66

2. Malenovice 26 20 0 1 5 184:94 61

3. Vizovice 26 18 2 2 4 120:71 60

4. Březnice 26 17 0 2 7 156:67 53

5. B.U.M. Otrok. 25 11 2 0 12 113:95 37

6. Baťovka 26 8 3 0 15 92:122 30

7. Porr Napajedla 26 10 0 0 16 102:139 30

8. ART Zlín 26 8 1 1 16 92:164 27

9. Rudí kohouti 26 4 0 1 21 50:162 13

10. Šneci Otrok. 25 3 0 1 21 78:175 10