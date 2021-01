Domácí hned na začátku čelili oslabení, tlak Liberec ale ustáli. Úvodní třetina celkově mnoho vyložených šancí nenabídla, Berani se přesto radovali. Na začátku 16. minuty Fořt využil přihrávku Noska od mantinelu, ve svém 9. letošním zápase extraligy se pro 28letého útočníka jednalo o první trefu sezony.

Hosté vyrovnali ve druhém dějství po chybě v rozehrávce zlínských v obranném pásmu. Jelikož se v 36. minutě za Hufem ozvala jen tyč, před závěrečnou třetinou bylo skóre nerozhodné 1:1.

Nerozhodný stav vydržel do 46. minuty, kdy nekompromisní střelou po buly skóre otočil Kolmann. Domácí ale ještě do poloviny třetiny srovnali, přesilovou hru využil Novotný. Krátce poté hosté šli znovu do oslabení, což potrestal Nosek. Liberec necelou minutu a půl před koncem dějství měl početní výhodu, navíc hrál power-play, ze které dokázal vyrovnat.

Tygři v prodloužení nezužitkovali dvouminutovou přesilovou hru, o vítězi rozhodly samostatné nájezdy, ve kterých za domácí uspěli Köhler a Okál. Jelikož Huf v nich inkasoval pouze jednou, domácí si do tabulky připsali dva body.

Tipsport extraliga, 12. kolo

PSG Berani Zlín – Bílí Tygři Liberec 4:3 s. n. (1:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Fořt (Nosek), 49. M. Novotný (Fryšara), 53. Nosek, rozh. náj. Okál – 31. Gríger (Průžek), 46. Kolmann (Birner), 59. Bulíř (J. Vlach, Birner)

Samostatné nájezdy:

Střely na branku: 24:47. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Rozhodčí: Kika, Pilný – Bryška, Lederer. Bez diváků.

PSG Berani Zlín: Huf (Kašík) – Řezníček, Gazda, Žižka (C), Ferenc, M. Novotný, Nosek (A), Suhrada – Kubiš (A), Fořt, Vopelka – Köhler, Honejsek, Dufek – Okál, Herman, Šlahař – Sebera, P. Sedláček, Fryšara.

Bílí Tygři Liberec: J. Pavelka (Kváča) – Kolmann, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr, Kunst – Birner (A), A. Musil, Lenc – Průžek, Bulíř, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Šír, Najman, D. Špaček.