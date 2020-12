Kdekdo by očekával, že jako první v zápase se prosadí Mladá Boleslav.

Opak byl ale pravdou.

Do vedení se po pouhých 24 vteřinách utkání zásluhou Jiřího Karafiáta dostali hokejisté Zlína.

„Vletěli jsme na ně. Hned při prvním střídání jsme navíc vstřelili gól. Těžko se tady vyhrává,“ cení si Karafiát výhry na ledě čtvrtého týmu extraligy.

Úvodní trefa zápasu se dostavila i díky velkému nadšení Beranů. „Řekli jsme si, že po nich musíme jít a na nic nečekat. Měli jsme hodně sil. Onder (Jiří Ondráček – pozn. red.) a Béďa (Bedřich Köhler – pozn. red.) to vybojovali parádně,“ vychválil dvaadvacetiletý útočník své spoluhráče, kteří od začátku výborně napadali v obranném pásmu soupeře.

Svěřenci Roberta Svobody od posledního zápasu měli pět dní volna, což jim dovolilo se pořádně připravit na dnešní večerní utkání.

„Trenéři nám nedávali nic zadarmo, měli jsme bruslící tréninky. Pomohlo nám to. Roztáhli jsme plíce,“ usmíval se Karafiát.

I když domácí v zápase na Berany vyslali přesně padesát střel, zlínský forvard utkání tak jednoznačně neviděl.

„Byl to ubojovaný zápas. Neřekl bych, že by jeden z týmů byl lepší. Věděli jsme, že výborně bruslí, a že se jim musíme vyrovnat, což se také stalo. Za dva body jsme velice rádi. Je to super výhra,“ oplýval nadšením po konci duelu autor první trefy zápasu.

Pro Jiřího Karafiáta byla branka proti Mladé Boleslavi o to speciálnější, že právě proti tomuto výběru si před měsícem připsal první extraligovou trefu v kariéře.

„Určitě jsem to měl v hlavě. Škoda, že proti ní nehrajeme zítra. Mohl být zase gól,“ smál se bývalý útočník Vsetína. Včetně zmíněného domácího zápasu se Karafiát včera prosadil už počtvrté v letošní sezoně. „Určitě to je super. Hlavní však je, že jsme ukázali, co v nás je. Že se dokážeme vyrovnat takovým soupeřům,“ zářil Jiří Karafiát.

Hokejisté Zlína další zápas sehrají už zítra. Od sedmnácti hodin se představí na ledě pražské Sparty, se kterou v letošní sezoně dvakrát prohráli.