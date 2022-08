Kulatý nesmysl skutečně mířil k brance hostů, gólman slovenského mančaftu však nezasahoval, puk se objevil přímo u hole Kindla. Ten v téměř tutové příležitosti nezaváhal. „Upřímně musím říct, že jsem takovou přihrávku od Tondy čekal. Když na tréninku jedeme dva jednoho, tak si právě takto někdy vyměníme puk,“ prozradil 30letý borec, který ještě v uplynulé sezoně zastával funkci kapitána Šumperku.

Nyní je však už právoplatným hráčem zlínských Beranů, kteří ve čtvrtek večer sehráli druhé přípravné utkání na blížící se sezonu Chance ligy. Po prohře v uplynulém týdnu s Kometou Brno 2:3 na samostatné nájezdy si přesně o týden později v PSG Aréně poradili se slovenským Trenčínem zrcadlovým způsobem.

Úvod zápasu přitom nebyl dle představ domácích fanoušků, svěřenci Rostislava Vlacha první třetinu prohráli 0:1. „Trenčín na nás nastoupil – hrál fyzicky, výborně bruslil. V úvodním dějství jsme se trochu hledali,“ připouští Kindl.

Druhých dvacet minut bylo v podání ševců o poznání přijatelnějších, což se projevilo také na ukazateli skóre – pouhých 16 vteřin po trefě Denise Kindla se prosadil francouzský útočník Valentin Claireaux. „Zlepšili jsme se, vytvořili si spoustu šancí, nastřelili tyč. Soupeři jsme klidně mohli odskočit,“ uvědomuje si borec, který sám v této části zápasu mohl přidat další gól, situaci tři na jednoho však nevyřešil ideálně.

Hostům se ve třetím dějství podařilo srovnat, duel tak dospěl do prodloužení.

OBRAZEM: Berani znovu šli do nájezdů, napodruhé zvítězili

Hra třech proti třem nabídla svižný hokej s řadou šancí. Jednu z nich si vypracoval i samotný Kindl, který se po přihrávce Honejska dostal do samostatného úniku. Střelecký pokus zkušeného útočníka mezi betony hostujícího brankáře ale skončil bez kýženého efektu. „Zakončení mělo být ostřejší. Mrzí mě to, ještě teď si to vyčítám. Mohli jsme vyhrát o něco rychleji,“ hlesl v prostorách PSG Arény těsně po konci druhého přípravného duelu Beranů.

Denis Kindl se společně se zlínskými parťáky připravuje téměř čtyři měsíce, na ledě necelý měsíc.

Jak se v klubu prozatím cítí? „ Ke vší úctě k Šumperku, hráči jsou tady lepší, kvalitnější. Trochu si na to zvykám. V Brně jsem hrál s Fromičem (Šimon Frömel – pozn. red.), teď proti Trenčínu s Pospou (Tomáš Pospíšil – pozn. red.). Kombinace ještě trochu vázne. Věřím ale, že už další týden se posuneme,“ přeje si nedávno 30letý útočník hokejového Zlína Denis Kindl.

Svěřenci hlavního trenéra Rostislava Vlacha další přípravný zápas odehrají v úterý od 18.00 hodin v Přerově, o dva dny později je čeká derby proti Vsetínu. Rovněž na Lapači se začne hrát od šesté hodiny večerní.