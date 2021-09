„S výsledky panuje spokojenost, ale musíme zlepšit koncovky zápasů. Jinak to bylo opravdu super, snad na to navážeme," doufá útočník Zlína Martin Joppa, autor hattricku v nedělním utkání.

„Je super dát nějaké góly, vytvářeli jsme si v útoku několik šancí, jsem rád, že to tam padlo na Spartě i tady. Tlačil jsem se do brány a zkoušel jsem zakončení i levou rukou, na což moc brankáři nejsou zvyklí," usmíval se zlínský útočník.

Pak se ale začaly dít ještě věci: Za čtyřicet vteřin snížil hned po vhazování tvrdou ranou Wagner a za 24 sekund na něj navázal i Rennhack, jenž také dal svůj třetí gól v zápase.

Karlovy Vary ještě v závěru zkusily téměř tří minutové power-play, Zlínští už ale těsné vedení uhájili. „Neumíme zareagovat na konec zápasu, kdy se soupeř snaží stáhnout manko. V ten moment stresujeme, nehrajeme svoji hru, nedostaneme puk z pásma," popisoval dramatické koncovky obou zápasů úvodního hracího víkendu Joppa.

Moravanům v obou víkendových duelech vyšel nástup. Proti Karlovým Varům již v první minutě vstřelili dvě branky a celkově vedli po úvodní třetině 3:0. Soupeř dokázal duel zdramatizovat, nakonec ale hosté zvítězili 5:4.

Pochvalu zaslouží zlínská defenziva za to, že uhlídala největší hvězdu Žraloků a kapitána reprezentace Michala Geiera, který nebodoval.

Zlíňané uspěli i o den dříve proti Spartě. K výhře jim pomohl i dobrý nástup. Hned z první střely na branku vytěžil ve 4. minutě vedení Martin Joppa a za ani ne minutu na něj navázal úspěšnou dorážkou Róbert Turic. Hostující hráči skvěle využili premiéru pražského brankáře Matoušíka a v 9. minutě mu ji ještě ztížil Zdeněk Hábl, který zvyšoval již na 3:0. Zlín v první části z pěti střel uspěl hned třikrát.

Sparta se dostala do hry po pauze při přesilové hře, kdy přesně pálil Zdeněk Krupička. Ve 22. minutě vrátil LAPPu třígólový náskok úspěšným únikem Martin Joppa, aby ještě do přestávky znovu snížil na 2:4 Raul.

Při Zlínu však stálo i štěstí. Ferenčík pálil od modré, přičemž zasáhl do ramena Mariana Ligdu, od nějž kotouč putoval přesně pod horní tyč. „Byl to nejkurióznější gól, který jsem kdy dal. Byl jsem otočený k brance a čekal jsem na odražený puk, když mě trefil do ramena. Spíš to byla zásluha Sláva Ferenčíka," usmál se Ligda.

I tentokrát ještě dokázali domácí odpovědět, 68 vteřin před koncem zase na rozdíl jediné trefy snížil Jiří Krupička. Za dvanáct sekund ale po pasu Joppy podruhé v duelu skóroval Zdeněk Hábl a stanovil konečný výsledek 7:5 pro Zlín.

Důležitým faktorem po celý zápas a zejména ve třetí části byl fakt, že hosté zvládali vhazování. Celkově na ně zvítězili 25:9 a ve třetí třetině 13:2. "Spravil jsem si chuť po mistrovství světa, kde mi buly moc nešlo. Je to důležitá herní situace," podotkl centr Ligda a pokračoval:

„Nebyli jsme úplně kompletní, očekával jsem náročný zápas s tím, že je snaha zapracovat nové hráče do týmu. Všichni dostali příležitost, to je úplně super věc. Vyhrávali jsme místy i o tři góly, nakonec Sparta dotahovala a bylo to napínavé. Bylo to však po našich chybách, ne že by soupeř byl lepší," zakončil své hodnocení po úvodní ligové výhře kapitán SHK LAPP ZLÍN Marian Ligda.

Další utkání je na programu v sobotu 2. října doma s Pardubicemi.

2. kolo: Karlovy Vary – Zlín 4:5 (0:3, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. Rennhack (Sedláček), 25. Rennhack (Sedláček), 41. Wágner (Rennhack), 42. Rennhack – 1. Joppa (Julina, Z. Hábl), 1. D. Hábl (Turic), 13. Ligda (Julina, Zdražil), 29. Joppa (Ligda, Z. Hábl), 41. Joppa (Julina, Z. Hábl). Rozhodčí: Motl, Hanák. Vyloučení: 1:1. Využití: Bez. V oslabení: Bez. Střely na branku: 14:15 (4:7, 5:5, 2:6). Vyhraná vhazování: 22:20 (7:9, 7:8, 8:3). Průběh utkání: 0:3, 2:3, 2:5, 4:5.

Karlovy Vary: Korec – Zelinka, Nejedlý, Haas, Wágner – Michalčín, Veselý, Rennhack, Kovářík, Geier, Sedláček, Karafiát.

Zlín: Molek – Julina, T. Mach, Z. Hábl – Joppa, Ligda, Zdražil - Turic, D. Hábl, Ferenčík.

1. kolo: Sparta – Zlín 5:7 (0:3, 2:1, 3:3)

Branky a nahrávky: 18. Krupička Z., 27. Raul (Ohar), 37. Krupička Z. (Novotný), 42. Raul (Kapko), 44. Krupička J. (Krupička Z.) – 4. Joppa (Hábl Z., Ligda), 5. Turic (Julina), 9. Hábl Z. (Ligda), 22. Joppa (Julina, Ligda), 36. Ligda (Hábl Z.), 43. Ligda (Ferenčík, Hábl Z.), 45. Hábl Z. (Joppa, Ligda). Rozhodčí:Lužný, Kubas . Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. V oslabení: Bez. Střely na branku: 13:16 (1:5, 7:4, 5:7). Vhazováno: 9:25 (5:4, 2:8, 2:13). Průběh utkání: 0:3, 1:3, 1:4, 2:4, 2:5, 4:5, 4:6, 5:6, 5:7.

Sparta: Matoušík – Zapletal, Raul – Ohar, Novotný, Jirsa, Kapko, Pšenčík, Krupička Z., Krupička J.

Zlín: Molek – Julina, Hábl Z., Mach – Joppa, Ligda, Ferenčík, Hábl D., Turic, Zdražil, Panák.

Autor: Jakub Kudláč