„Jsem spokojený. Zápas nám neskutečně vyšel,“ zářil čtyřiadvacetiletý hokejista.

Protihráče deptal vířivým pohybem, důrazem i neustálou aktivitou, spoluhráče zase zásoboval přesnými přihrávkami a milimetrovými pasy. Třetí a čtvrtý gól nesl právě Sedláčkův rukopis.

„Poprvé jsem uviděl osamoceného Edu Kuldu. Byl dobře najetý, tak jsem mu to dal a on to parádně trefil,“ popisuje akci z úvodu druhé třetiny.

„Potom jsem se snažil obstřelit prvního sparťanského hráče, abych ho netrefil, a Kuba Šlahař to parádně tečoval,“ líčí jeden z hrdinů páteční třaskavé bitvy.

Berani po středečním debaklu v Plzni zabrali. Pražany v důležité bitvě o desáté místo a postup do play-off jasně přehráli.

Předcházející domácí nezdar s Kruppovým výběrem byl rázem za-pomenutý. Zlínští hokejisté nevýrazného protivníka přejeli. Pražané se nedokázali vymanit z tlaku, na aktivního soupeře nenašli účinnou protizbraň.

„Snažili jsme se co nejvíce bruslit, abychom je utahali. Rotovat v rozích, abychom si vytvořili tlak. Díky tomu, že jsme vyhrávali osobní souboje, dostávali jsme se do šancí, které jsme proměnili,“ pochvaloval si Sedláček.

Sparťané chvílemi nestíhali, v některých pasážích se pouze bránili.

„Soupeře jsme neřešili. Sna-žili jsme se soustředit sami na sebe a hrát co nejlépe, což se nám podařilo,“ pronesl.

Rozjetí Berani se báječně vypořádali s neoblíbeným sokem i nepříjemnými ztrátami. Morava-nům scházeli zraněný kapitán Žižka i tahoun Ondráček. Páteční duel kvůli problémům s třísly nedohrál ani útočník Fryšara.

„Úplně si to sedlo. I když Frygol (Fryšara – pozn. red.) odstou-pil a sestava se točila, hráli jsme pořád stejně,“ říká.

„Snažili jsme se zápas kontrolovat a dotáhnout do vítězného konce, což se nám podařilo,“ dodal s úsměvem Sedláček.

Snad dobrá nálada vydrží Zlíňanům i v neděli na ledě Pardubic, kde budou hrát o další důleži-té body. Ztráta na východě Čech by Berany i vzhledem k triumfu nad Spartou pořádně mrze-la.